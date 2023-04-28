«Дикая Мята 2023»: традиционная  ночь небывалых скидок

До крупнейшего независимого музыкального фестиваля «Дикая Мята» осталось меньше двух месяцев. В этом году open-air пройдет 16–18 июня на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево), которое уже много лет собирает меломанов со всей страны. Гостей фестиваля в 2023 году ждет 100 концертов за три дня — рок, инди, альтернатива, фолк — представили самых разных музыкальных жанров выступят на нескольких сценах фестиваля.

Ночь скидок на «Дикой Мяте»

Ежегодная ночная акция легендарных скидок по традиции состоится в Вальпургиеву ночь – с 22:00 30 апреля до 10:00 1 мая у всех желающих появится возможность купить билеты на фестиваль по невероятно низкой цене.

Древняя легенда гласит: в летописи 1250 года о чудесах, по которой мудрец обучал юного короля Мангуса VI и рассказывал о морской деве «маргигр», что до пояса выглядит, как женщина с длинными рукавами и мягкими волосами, от пояса и ниже у нее рыбьи хвост, чешуя и плавники. Именно так впервые был запечатлен образ русалки на страницах Speculum regale. Этот год мы считаем - годом рождения нашей русалки и в честь этого праздника, дарим всем скидку в 1250 рублей на взрослые абонементы. Организаторы предупреждают, что билеты, купленные по акции, не подлежат возврату.

«Дикая Мята» — 3 дня музыки и любви! Это будет легендарно!

16-18 июня 2023, Тульская область, Алексинский район, поселок Бунырево

Билеты и подробная информация — на официальном сайте «Дикой Мяты»

6+