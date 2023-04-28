Эксперты раскроют все секреты выгодного инвестирования в недвижимость

Но как правильно выбрать локацию, какие объекты наиболее привлекательны с точки зрения инвестиции, в каких странах проще получить второе гражданство или ВНЖ за покупку недвижимости - ответы на эти и многие другие вопросы можно получить в Крокусе на крупнейшей выставки зарубежной недвижимости UNITED PROPERTY EXPO.

На выставке будет представлена недвижимость из 20 стран мира - ОАЭ, Турции, Катара, Таиланда, Черногории, Грузии. За два дня будет презентовано более 20 тыс. вариантов недвижимости - квартиры, таунхаусы, коммерческие объекты. Все застройщики и агентства недвижимости, представленные на United Property Expo, прошли тщательную проверку и обладают безукоризненной репутацией. Выставка объединяет 80 лучших зарубежных компаний в одном месте.

Руководитель проекта Олег Жуков: “Наша компания занимается организацией выставок зарубежной недвижимости уже более 10 лет. За это время мы выстроили доверительные отношения с крупнейшими мировыми застройщиками. Именно поэтому он готовы предоставлять специальные условия покупки зарубежной недвижимости. Скажу по секрету, что скидки на некоторые объекты доходят до 15 %. Мы имеем безукоризненную репутацию, которой очень дорожим. Поэтому гарантируем безопасность каждой сделки”.

Настоящим сюрпризом для гостей выставки будет насыщенная деловая программа, где 25 международных и российских экспертов в режиме реального времени раскроют следующие темы:

топ-5 перспективных локаций для инвестиций в недвижимость;

сервисы денежных переводов и кредитов на покупку зарубежной недвижимости;

инвестиции в недвижимость через фондовый рынок;

как избежать двойного налогообложения при инвестициях в зарубежную недвижимость;

как максимально обезопасить себя при инвестициях в зарубежную недвижимость.

Хедлайнером мероприятия выступит российский бизнесмен и девелопер Курбан Омаров. Курбан является соучредителем, членом Совета Директоров ООО «Современные технологии строительства». Компания занимает лидирующие позиции на строительном рынке России.

Курбан Омаров: “Вся моя жизнь связана со строительством и недвижимостью. Начиная от университета, заканчивая семейным строительным бизнесом. 19 и 20 мая в Крокусе я лично помогу вам с выбором самых лучших вариантов недвижимости для личного использования или в бизнес-целях. Также будет презентовано много отличных вариантов, которые можно закладывать в инвестиционный портфель. Ведь их доходность доходит до 30% годовых”.

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Место проведения выставки: МВЦ «Крокус Экспо».

Даты проведения: 19-20 мая 2023 года, с 10.00 до 18.00