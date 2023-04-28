Германия запаниковала из-за угрозы остаться без трубопроводного газа

Правительство ФРГ приняло решение как минимум удвоить мощность строящейся инфраструктуры для приема сжиженного газа (СПГ) на острове Рюген, расположенном в Балтийском море. Таким путем в Берлине надеются обезопасить поставки «голубого топлива» в случае теракта на газопроводе, связывающем ФРГ с Норвегией. Канцлер Шольц считает вполне реальной опасность теракта на норвежском газопроводе по типу, например, взрывов на обеих очередях газопровода «Северный поток» в конце сентября 2022 года. Норвегия сейчас является крупнейшим экспортеров газа в ФРГ. По состоянию на 31 декабря прошлого года на северное королевство приходилась почти треть всего газового импорта Германии. Любое повреждение этого важного газопровода, уверены в Берлине, станет сильным ударом по энергетической безопасности страны.

«Мы ждем повторения того, что произошло (на Северном потоке)»,- цитирует Bloomberg слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека, произнесенные в Берлине на этой неделе.

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Впрочем, непонятно, на чем такие панические ожидания основаны. Возможно, немецкие власти таким образом пытаются лишь оправдать форсированное строительство СПГ-инфраструктуры. Достаточно сказать, что педантичные и дисциплинированные немцы для этого даже резко ускорили выдачу выдачу разрешений на строительство СПГ-терминалов. При этом немецкие власти не обращают внимание на предупреждения экономистов, что строительство такой разветвленной инфраструктуры для приема и регазификации сжиженного газа может оказаться по большому счету выбрасыванием миллиардов на ветер.

Прошедшей зимой в Германии, которая вошла в энергетический кризис, не имея ни одного СПГ-терминала, начали работать сразу три таких терминала, причем, не только на воде, но и на суше. В планах строительство в ближайшее время еще шести. На их строительство выделено ок. 10 млрд евро. Берлин поставил задачу полностью заменить импорт российского газа к 2030 году. Немецкие власти планируют принимать через 7 лет 70,7 млн тонн сжиженного газа, что сделает Германию обладательницей четвертой в мире по мощности СПГ-инфраструктурой.

В окрестностях Мукрана на Рюгене уже в начале следующего года должна начать работать плавучая СПГ-платформа. Bloomberg пишет со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, что на острове наверняка появится вторая плавучая СПГ-платформа, и не исключает появления там же и третьей платформы. Сейчас об этом идут переговоры с Deutsche ReGas, оператором плавучей СПГ-платформы, уже работающей в Лубмине.

В Министерстве экономики ФРГ также сообщили, что места расположения еще пяти плавучих СПГ-платформ и терминалов, которые будут построены или арендованы, выберут в ближайшем будущем.

Однако критиков грандиозных планов правительства Олафа Шольца беспокоит, что строительство дополнительной инфраструктуры для ископаемых видов топлива сорвет или затянет на долгие годы выполнение задач по декарбонизации немецкой экономики и обнулению выброса вредных веществ и, в первую очередь, СО2 в атмосферу. К тому же, необходимость в дорогой инфраструктуре, связанной с ископаемыми видами топлива, к которым относится и газ, будет постепенно снижаться по мере перехода на возобновляемые источники энергии. В Берлине на это отвечают, что, строя СПГ-инфраструктуру, правительство обеспечивает энергетическую безопасность не только Германии, но и ее соседей.















