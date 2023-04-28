Известный российский политолог назвал направления, по которым пойдёт контрнаступление ВСУ

Известный российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков назвал направления, по которым пойдёт контрнаступление ВСУ.

По его мнению, украинские войска готовятся атаковать сразу на нескольких из них: Запорожье, Угледар и Артёмовск. Как отметил специалист в эфире YouTube-проекта «Дайте сказать!», командование ВСУ намерено перебросить в данные регионы дополнительные резервы, а главная база для подкреплений создана в Днепре.

При этом Марков предположил, что будут ещё отвлекающие удары: один – в районе Новой Каховки, другой – в районе Херсона, третий – в Белгородской область, возможно ещё и в районе Сватово-Кременной.

«Президент Украины Владимир Зеленский пиарщик, поэтому вероятно Киев попытается ударить по «старым» территориям России, чтобы создать «взрыв» в информационном пространстве. Газеты всего мира будут писать, что украинская армия зашла на неоспариваемую территорию России», – резюмировал генеральный директор Института политических исследований.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению военного историка Юрия Кнутова, боевики ВСУ попытаются захватить российские города ради шантажа в ходе давно анонсированного ими контрнаступления.

В этой связи, он призвал усилить приграничный контроль в Белгородской, Курской и Брянской областях. в эти регионы, как считает эксперт, следует направить силы, способные остановить не только захват городов, но и мелкие диверсии.