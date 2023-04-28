Лукашенко заявил, что ни Украина, ни Польша не собираются нападать на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездке в Ветковский район Гомельской области заявил, что не хочет воевать, выразив при этом уверенность, что ни украинцы, ни поляки не собираются нападать на страну.

По его словам, он всегда удивляется, когда начинают разговаривать по поводу войны, передаёт РИА Новости.

«Там люди напряжены в Гомеле, – отметил Лукашенко. – Да, Гомельская область и Брестская стали прифронтовыми. Но это не значит, что к нам кто-то собирается с войной идти. Шальных там хватает, ну куда денешься... Война там идёт. Поэтому вы не думайте, что я хочу развернуть тут какую-то войну».

Лукашенко при этом подчеркнул, что главная сейчас цель – это сохранение мира, приоритетность нормальной, спокойной жизни.

«Лучше в поле воевать, чем там. Вы это лучше меня знаете. Вы стали прифронтовой областью. Хочу подчеркнуть: мы – мирные люди и чужой земли нам не надо», – сказал белорусский лидер.

Он также выразил уверенность, что никто на Белоруссию нападать не собирается.

«Успокойтесь, работайте спокойно. Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: "Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются". Может, и не собираются. Но нам надо быть готовыми ко всему. Поэтому растите детей. Желательно побольше», – заявил президент Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко ещё раз подчеркнул, что не желает, чтобы белорусы втянулись в широкомасштабную бойню.

«Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать. У меня тоже есть дети. И вы все мои дети. Я не хочу, чтобы мне пришлось вас посылать куда-то на фронт», – резюмировал белорусский лидер.