Минфин увеличит «ритмичность» поступлений доходов в региональные бюджеты

«Собственные» доходы российских регионов в первом квартале текущего года росли быстрее прогнозов, и в 72 субъектах они превысили расходы, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов. Чтобы дать регионам «стабильные доходы» и «увеличить ритмичность поступлений», в Минфине, по его словам, было принято решение установить приоритет НДФЛ перед другими платежами.

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«Для того, чтобы увеличить ритмичность поступлений доходов в региональные бюджеты, предлагается установить приоритет НДФЛ перед другими платежами. Суммы НДФЛ направлять сразу в соответствующие бюджеты, не дожидаясь срока его уплаты, на основании представленных платежных документов. А также оставлять в бюджетах суммы переплат по налогам до момента, пока сам налогоплательщик не попросит их вернуть», — сообщил Силуанов.

В России с 1 января начал действовать новый порядок зачисления налогов — единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). По словам министра, снижение администрирования действительно способствовало росту собираемости налогов, однако эта мера привела и к кассовым разрывам бюджетов регионов.

Минфин уже принял решение, в соответствии с которым увеличиваются сроки возврата из бюджетов денежных средств в случае уменьшения обязательств налогоплательщика. Теперь это будет осуществляться не на следующий день, а не позднее третьего числа следующего месяца, уточнил Силуанов.