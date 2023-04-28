Минобороны сообщило о новых успехах российской армии в зоне СВО

Минобороны РФ сообщило о новых успехах, которых российские силы добились в ходе проведения специальной военной операции, продолжающейся на Украине.

На брифинге 28 апреля официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что минувшей ночью ВКС РФ нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено.

Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны города Артёмовск (украинское название Бахмут), а также подразделения так называемого «Иностранного легиона» в районе населённого пункта Константиновка (ДНР). Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районе Богдановки, Часова Яра, Николаевки, Красного и Предтечино (ДНР).

На Донецком направлении российские штурмовые отряды продолжают уничтожать противника в западной части Артёмовска. ВДВ совместно с подразделениями «Южной» группировки войск с флангов пресекают попытки противника завести в город дополнительные резервы. За сутки здесь уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наёмников, 8 автомобилей, 4 боевые бронированные машины, 3 боевые машины пехоты и гаубица Д-30. В районе Бондарного в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, тяжёлых огнеметных систем и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районе Водяного, Павловки и Новополя в (ДНР), а также в Чаривном (Запорожская область). В районе Марфополь (Запорожская область) пресечены действия украинской ДРГ. На этих направлениях уничтожено до 40 украинских боевиков, 2 автомобиля и 2 гаубицы («Мста-Б» и Д-30).

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Терны (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Уничтожено до 85 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Крахмальное, Табаевка (Харьковская область). В районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка (Харьковская область) пресечены действия 2-х украинских ДРГ. Потери ВСУ составили до 75 украинских боевиков, 2 боевые бронированные машины и гаубица Д-20. В районе населённого пункта Синельниково (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады войск Украины.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения ВСУ потери противника составили до 65-ти украинских националистов, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС поражены 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 112 районах.

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Дробышево (ДНР) сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Российские средства ПВО перехватили 8 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также сбила 5 украинских БПЛА.

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 413 украинских военных самолётов, 229 вертолётов, 3 887 БПЛА, 421 ЗРК, 8 887 танков и других боевых бронированных машин, 1 095 боевых машин РСЗО, 4 679 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 9 820 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 27 апреля Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты противника в районы боевых действий.