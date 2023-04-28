Азиатские нефтепереработчики кусают локти из-за отказа от российской нефти

Азиатские нефтепереработчики разделились на два больших лагеря: одни продолжают покупать российскую нефть, другие соблюдают антироссийские санкции и перешли на нефть из других источников, главным образом, ближневосточную, основным недостатком которой является то, что она стоит дороже российской, которая по понятным соображениям сейчас продается со скидками.

Из-за снижения спроса и увеличения мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) многие из вторых сейчас практически лишились прибыли и вынуждены снижать производство. Противоположная ситуация в стане первых, к которым, главным образом, относятся НПЗ из Индии и Китая, покупающие дешевую благодаря скидкам нефть не только у России, но и у Ирана с Венесуэлой: у них и с прибылью все в порядке, и работать приходится в две, а то и в три смены. Они перерабатывают дешевую российскую нефть в дешевое по себестоимости топливо, главным образом, в дизель, мазут и бензин, после чего продают их в ту же самую Европу и очень даже неплохо на этом зарабатывают.