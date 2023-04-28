Азиатские нефтепереработчики кусают локти из-за отказа от российской нефти

Азиатские нефтепереработчики разделились на два больших лагеря: одни продолжают покупать российскую нефть, другие соблюдают антироссийские санкции и перешли на нефть из других источников, главным образом, ближневосточную, основным недостатком которой является то, что она стоит дороже российской, которая по понятным соображениям сейчас продается со скидками.
Из-за снижения спроса и увеличения мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) многие из вторых сейчас практически лишились прибыли и вынуждены снижать производство. Противоположная ситуация в стане первых, к которым, главным образом, относятся НПЗ из Индии и Китая, покупающие дешевую благодаря скидкам нефть не только у России, но и у Ирана с Венесуэлой: у них и с прибылью все в порядке, и работать приходится в две, а то и в три смены. Они перерабатывают дешевую российскую нефть в дешевое по себестоимости топливо, главным образом, в дизель, мазут и бензин, после чего продают их в ту же самую Европу и очень даже неплохо на этом зарабатывают.
К примеру, индийским переработчикам баррель российской нефти обходится почти на 9 долларов дешевле, чем ближневосточной нефти марки Dubai, основной на Ближнем Востоке. Разница в конечной цене еще больше, потому что поставщики ближневосточной нефти не включают в ее цену стоимость доставки. В целом, для индийских НПЗ российская нефть обходилась в декабре 2022 – апреле 2023 гг. как минимум на 20 долларов за баррель дешевле, чем Dubai. Кстати, по сравнению с декабрем 2021 – апрелем 2022 гг. сейчас маржа выросла как минимум в 150 (!) раз.
В Китае прибыль независимых нефтепереработчиков тоже очень высокая, потому что им российская нефть обходится на 16 долларов за баррель дешевле, чем нефть Dubai, согласно последним данным OilChem за 14 апреля. Неудивительно, что и Китай, и особенно Индия сейчас бьют один за другим месячные рекорды по поставкам российской нефти. Причем, в Нью-Дели уже отбросили всякую осторожность и открыто говорят на очень высоком уровне, что Индия готова покупать (и уже покупает) нефть у Росссии дороже западного ценового потолка, равного 60 долларам за баррель.
Проблемы европейских и части азиатских нефтепереработчиков, добровольно соблюдающих антироссийские санкции или вынужденных это делать и покупающих дорогую нефть, являются одним из многочисленных негативных последствий санкций против Москвы для западных и присоединившихся к ним развивающихся стран. Так что европейские нефтепереработчики сейчас тоже кусают локти. Они недобрым словом вспоминают свои правительства, присоединившиеся к антироссийским санкциям и разработавшие собственные эмбарго на поставки российских нефти и нефтепродуктов, и тоже сокращают объемы переработки.
Торговля китайских и индийских НПЗ с западными странами процветает. Продажа топлива ими западным потребителям в декабре 2022 – апреле 2023 годов почти утроилась по сравнению с тем же периодом времени прошлого года и достигла, по данным Kpler, почти 363 тыс. баррелей.
«Победители и проигравшие будут оставаться до тех пор, пока Россия будет продавать нефть с дисконтом,- объясняет глава лондонской консалтинговой компании CMarkits Юсеф Альшаммари.- Конечно, переработка дешевой нефти и продажа нефтепродуктов на международных рынках дает большие преимущества».