«Нефтегаз нас подкашивает»: Силуанов пообещал вдвое снизить топливный демпфер

Минфин РФ планирует донастроить топливный демпфер с июля сроком на один год, чтобы снизить маржу нефтепереработчиков и сэкономить бюджету 30 млрд рублей в месяц. Эта корректировка не должна привести к неконтролируемому росту цен на топливо на внутреннем рынке России, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

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Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Если экспортные цены на бензин и дизтопливо выше условных внутренних, то государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы, если наоборот — производители перечисляют часть прибыли в бюджет. В первом квартале текущего года из бюджета было выплачено нефтяным компаниям по демпферу 253,3 млрд рублей.

Глава Минфина напомнил, что демпфер вводился, чтобы сбалансировать доходность при поставках нефтепродуктов из России на западные рынки и на внутренний рынок, однако на сегодняшний ситуация изменилась. Сейчас, по его словам, «западных рынков нет». Стоимость нефтепродуктов на западных рынках считалась от Urals, а сейчас с Urals «тоже непонятно: какой там дисконт, как правильно считать», и поэтому демпфер сейчас фактически идет в маржу нефтепереработчиков, отметил министр.

«Маржа нефтепереработчиков сегодня — 8 тыс. рублей на тонну. Раньше была меньше двух тысяч. Если посмотреть, откуда берется такая маржа, — за счет демпфера. По сути, мы эту маржу нефтепереработчиков из бюджета платим», — сообщил Силуанов.

В этом году наблюдается снижение поступлений нефтегазовых доходов в бюджет по сравнению с запланированным уровнем, «нефтегаз нас подкашивает», подчеркнул Силуанов.

«Сейчас предложение у нас такое: уполовинить эту маржу. И на год зафиксировать: с июля этого года до июля следующего сниженный в два раза демпфер. Для этого планируется просто ввести в формулу коэффициент 0,5. Это даст нам экономию по нефтегазовым доходам и снизит недопоступление этих доходов в бюджет примерно на 30 млрд рублей в месяц», — уточнил глава Минфина.