«Норникель» нарастил производство палладия и платины в l квартале 2023 года

Компания «Норильский никель» рассказала об итогах производственной деятельности в первом квартале 2023 года.

Согласно отчету предприятия, опубликованному на его сайте, производство палладия и платины у «Норникеля» увеличилось относительно первого квартала прошлого года и составило 721 тыс. унций (+2%) и 180 тыс. унций (+11%) соответственно.

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«Рост производства был обусловлен переработкой металлов высокой степени готовности из технологического и транспортного незавершенного производства на Кольской ГМК, увеличением содержания МПГ в добытой руде, а также выходом Норильской обогатительной фабрики на проектные показатели после окончания ремонта и модернизации технологической цепочки по переработке вкрапленной руды, завершившийся в четвертом квартале 2022 года», — отмечается в сообщении.

Производство меди у «Норникеля» также выросло по сравнению с январем — мартом прошлого года, составив 109 тыс. (+19%). Это связано с низкой базой первого квартала 2022 года, когда на Медном заводе Норильского дивизиона проходил ремонт печи, уточняют в компании.

Показатель по никелю между тем упал на 9% по отношению к первому кварталу прошлого года и составил 47 тыс. т. «Снижение производства никеля в отчетном квартале было связано с запланированным ремонтом двух печей взвешенной плавки на Надеждинском металлургическом заводе, а также мельницы полусамоизмельчения на Талнахской обогатительной фабрике», — поясняется в пресс-релизе.

Чистый убыток «Норникеля» по российским стандартам бухгалтерского учета в январе — марте текущего года составил 31,7 млрд руб. против прибыли в 13,9 млрд руб. в первом квартале 2022-го, указывается в сообщении. Выручка компании за отчетный период сократилась на 14,9%, до 199,3 млрд руб. Валовая прибыль за первый квартал 2023 года упала на 41,6% год к году, до 71,4 млрд руб., а убыток до уплаты налогов составил 38 млрд против прибыли в 17,8 млрд годом ранее.

ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.