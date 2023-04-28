Объем российского рынка беспилотников в ближайшие годы может вырасти в десятки раз — эксперт

На данный момент доля России на мировом рынке беспилотных авиасистем (БАС) составляет менее 1%. При этом в 2016-22 гг. средний темп роста этого сегмента (38%) существенно опережал российскую экономику.

По данным Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных аппаратов «АЭРОНЕКСТ», только в прошлом году объем услуг с применением этой техники в России вырос на 12%, а количество произведенных БАС гражданского назначения увеличилось на 20%. По итогам 2022 года объем отечественного рынка беспилотников составил около 14,7 млрд руб., а в ближайшие 5–7 лет при оптимистичном сценарии он может достигнуть 500 млрд. Такой прогноз дают эксперт госкорпорации ВЭБ.РФ по итогам анализа рынка совместно с АНО «Платформа НТИ» и Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК).

В ближайшие годы участники рынка ожидают три волны спроса на услуги, связанные с БАС. Первая коснется мониторинга. Этот сегмент уже представляет собой сформировавшийся рынок. На прошлый год на него приходилось более 40% всех работ, выполненных на беспилотных аппаратах. Среди ключевых игроков — «Геоскан», ГК «Беспилотные системы» (Supercam), «Аэромакс», Zala Aero. Сейчас у рынка, стартовавшего 10 лет назад с нулевых значений, открывается «второе дыхание». Основные участники готовят предложения в Минпромторг по стимулированию спроса. Речь, в частности, о запуске государством как основным бенефициаром геоинформационных пространственных данных масштабных проектов в сферах инвентаризации земель, леса, мониторинга утечек тепла, а также геологического картирования с созданием единой электронной картографии с цифровым банком данных.

Вторую волну спроса обеспечит сельское хозяйство, где беспилотники используют для обработки растений. Этот рынок, зародившийся в странах Юго-Восточной Азии, в России будет демонстрировать кратный рост — за 4–5 лет сегмент агродронов может составить до 30 млрд руб. Разработки в этой области ведут российские «Агримакс», «Аэроглоуб» и «Браерон». Увы, но пока подавляющее большинство беспилотников, используемых в сельском хозяйстве, — иностранные. Причина — несоразмерно высокая цена и длительность сертификации БАС, а также подготовки специалистов по их эксплуатации. Для стимулирования спроса в этом сегменте Минэкономразвития готовит проект программы экспериментального правового режима, учитывающий специфику эксплуатации агродронов в различных субъектах России.

Третья, самая большая волна спроса коснется логистических сервисов с применением БАС. Это самый капитало- и наукоемкий сегмент, поскольку представлен более тяжелыми машинами с повышенными требованиями к отказоустойчивости, способностью быстро менять маршрут между пунктами назначения и автоматически уклоняться от столкновений с другими воздушными судами. По оценкам экспертов, к 2030 году объем рынка грузовой доставки дронами может достичь 250 млрд руб. Однако столь значительный рост сегмента логистики возможен только при достижении ряда условий, включая внедрение автоматизированной наземной инфраструктуры обслуживания БАС. Несмотря на большое количество нормативных и технологических ограничений, на долю перевозки грузов на беспилотниках уже приходится около 6% от общего объема российского рынка БАС. Здесь среди основных игроков — АО «Вертолеты России», НПП «Радар ММС», «Аэромакс», ОКБ «Сухой», «Эколибри».

Эти три волны спроса создают условия для развития многих других рынков, связанных с ключевыми компонентами беспилотных авиасистем, включая разработку сенсоров и технологий искусственного интеллекта. С развитием стандартизации в отрасли могут появиться унифицированные терминалы автономного базирования БАС с функциями роботизированного склада и операторы сетевой инфраструктуры таких дронопортов. Разработкой последних под собственные беспилотники сейчас ведут компании «Дронопорт», «Клевер», «Финко» и некоторые другие. Отметим, что правительство под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова развернуло большую работу по развитию отечественного рынка беспилотников. Многие производители дронов нуждаются в господдержке, чтобы перейти от опытных разработок к серийному производству. И Минпромторг уже планирует объем госзаказа на гражданские беспилотники в 2023–2026-м гг. в размере 100 млрд руб.

В проект Концепции технологического развития до 2030 года вошло также предложение ВЭБ.РФ создать по модели «Сколково» технологические холдинги, которые объединят несколько отраслевых технокомпаний с заказчиком, производственной компанией и инвесторами. Часто компании работают в узких нишах и не могут предложить комплексный продукт. Эту проблему и призваны решить холдинги. В частности, созданный Почтой России и «Сколково Капитал» при участии ВЭБ.РФ ООО «Консорциум БАС», как и другие новые операторы, наряду с госзаказом, расширят спрос на производство и будут инвестировать во всю цепочку — от разработки и производства до сервисов в трех основных сегментах рынка беспилотников.