Рынок акций прервал рекордный за 12 лет рост

Российский рынок акций начал день с продолжения вчерашнего подъема и даже сумел обновить максимумы этого года. Но дальнейший рост не заладился.

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Инвесторы начали потихоньку сокращать длинные позиции, особенно маржинальные, в преддверии длинных выходных. Негатива добавил Банк России, давший понять об очень высокой вероятности повышения ключевой ставки на следующем заседании.

Рост ставки всегда негативен для рынка акций. С одной стороны, он вызывает удорожание заемных средств, что увеличивает стоимость заимствований и обслуживания долга реальным сектором экономики. С другой — повышается плата инвесторов за открытие маржинальных позиций.

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Впрочем, от повышения ставки обычно выигрывают банки, маржа которых растет. Сегодня их акции выглядели очень неплохо.

Практически весь день активно брали бумаги Банка «Санкт-Петербург» (+0,3%), который 5 мая будет последний день торговаться с дивидендами. Дивидендная доходность, то есть отношение размера выплат к цене акции, составляет 12,8%.

При этом стоит отметить, что такую доходность банк обеспечил направлением на выплаты всего 25% чистой прибыли, в то время как большинство эмитентов распределяют среди акционеров 50% заработанного, а Сбер в нынешнем году расщедрился на выплату 200% чистой прибыли.

Последний сегодня закрылся Без изменений. Чтобы получить 25 рублей дивидендов на каждую акцию, бумаги нужно успеть купить до 8 мая. Некоторые аналитики не исключают сильного роста Сбера между майскими праздниками.

Акции ВТБ сегодня закрылись с потерями в 0,4%. Но и это можно считать очень хорошим результатом, ведь вчера они выросли на 8,3%, а позавчера – на 4,9%. Всего же за неделю капитализация второго российского банка увеличилась почти 11%.

Последний день с дивидендами сегодня торговался «НоваТЭК» (+1%). Дивидендная доходность акции составила 4,6%, но компания радует акционеров выплатами несколько раз в год. Акция продолжает оставаться в восходящем тренде.

орадовала сегодня и нефть, которая отскочила от вчерашнего закрытия на 2,7% и к завершению основных российских торгов стоила $80,4 за баррель. Впрочем, пока рано говорить, что нефть возобновила подъем, и больше не будет пытаться закрепиться ниже $80.

Акции нефтяных компаний последнее время игнорировала дешевеющую нефть, очень часто подрастая при сильном снижении «черного золота». Сегодня же наблюдалась обратная динамика: вся нефтянка подешевела.

Наибольшие потери в 1,3% понесла «Газпромнефть». Техническая картина по бумаге резко ухудшилась. Сегодня она «подала заявку» на слом сильного восходящего тренда, зародившегося в конце февраля. Если бумага не сможет в первых числах возобновить рост и уйти обратно в восходящий канал, то велика вероятность, что спекулянты начнут агрессивно фиксировать прибыль, ведь с начала восхождения акция подорожала более чем на 20%. Сегодня бумага завершила день на очень важной отметке 500 руб.

На 0,8% подешевела «Роснефть». Здесь основным драйвером снижения был технический фактор. Больше недели бумага бьется в техническое сопротивление 400 руб., где по правилам технического анализа нужно открывать шорты с выставлением коротких стопов на случай пробития преграды. Это, похоже, и делают многие спекулянты.

У «быков» же не хватает сил и поводов для того, чтобы пробить уровень и вынести спекулянтов вперед ногами, заставив их закрыть шорты и тем самым усилить рост. Вообще же попытка заработать сейчас на снижении котировок акций «Роснефти» очень рискованна – это одна из самых фундаментально сильных бумаг.

В целом Индекс Мосбиржи показал сегодня небывало высокую волатильность для последних дней. Индикатор бился об обе стенки горизонтального коридора 2600-2650 пунктов, в котором он обосновался в последние 6 сессий.

Но все-таки по итогам дня Индекс снизился на 0,4%, а за неделю — на 0,2%. Тем самым, ему не удалось завершить 10-ю неделю подряд ростом. Последний раз более сильный недельный восходящий тренд наблюдался в период с 20 сентября 2010 по 21 января 2011 года.