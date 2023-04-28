Около тысячи компаний в РФ получили предложения о продлении сотрудничества с Microsoft

Корпорация Microsoft стремится всеми способами сохранить присутствие на российском рынке и пытается продолжить сотрудничество с компаниями, не подпавшими под американские санкции.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Как пишет издание со ссылкой на источник в IT-отрасли, ряд российских представительств международных компаний с начала года начали получать письма либо «устные предложения» о продолжении сотрудничества с Microsoft, которая не хочет терять российских клиентов и поэтому не закрывает российское юрлицо, пытаясь найти возможности продолжить поддержку своего софта и его обновления.

По сведениям газеты, в общей сложности предложения продлить лицензии на ПО Microsoft получили около тысячи организаций.

Как рассказал источник издания среди дистрибуторов, спрос на продукты корпорации среди российского бизнеса сохраняется, сам софт поставляют в коробочных версиях через параллельный импорт.

По мнению директора R&D-центра IVA Technologies Виктора Петрова, Microsoft сохранит влияние на российский бизнес в течение какого-то периода. Эксперт отмечает, что некоторые заказчики не могут перейти на другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и аналогов. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что российские организации будут переходить на отечественные решения из-за технологической политики правительства РФ.

В прошлом году ООО «Майкрософт Рус» уволило почти всех сотрудников и расторгло действовавший договор аренды, пишет газета со ссылкой на пояснения к отчетности «Майкрософт Рус». Вместе с тем корпорация информирует, что вариант ликвидации российской структуры не рассматривается.