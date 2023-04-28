ОПЕК вывели из себя призывы «быть осторожней» с сокращением добычи нефти

Два крупнейших игрока в нефтяной отрасли: ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) в последнее время не ладят между собой. Очередным проявлением, мягко говоря, разногласий между ними стало резкий выпад генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса в адрес коллег. Гайс считает, что МЭА, которое, между прочим, финансируется Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD), т.е. богатыми развитыми странами, призывает к прекращению инвестиций в новые проекты в нефтегазовом секторе и тем самым приводит к усилению волатильности на энергетических рынках. Генсек нефтяного картеля также обвинил МЭА в поисках виноватых после того, как коллеги заявили несколько дней назад, что сокращение добычи ОПЕК+ рискует усилить инфляцию.

«Если что-то и может привести к будущей волатильности так это неоднократные призывы МЭА остановить инвестиции в «нефтянку»»,- цитирует Financial Times слова Хайсама аль-Гайса.

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Глава МЭА Фатих Бироль действительно заявил 26 апреля в интервью Bloomberg Television, что ОПЕК должен вести «себя осторожно», поднимая цены на нефть при помощи сокращения ее добычи, потому что глобальная экономика находится сейчас в очень неустойчивом состоянии.

«Последнее, что нам сейчас нужно, это высокие цены (на нефть), которые будут толкать инфляцию вверх»,- заявил Бироль.

Кстати, ОПЕК фактически повторил предупреждением МЭА, заявив, что Агентству следует вести себя «очень осторожным», призывая к дальнейшему сокращению инвестиций в нефтегазовый сектор.

Открытая критика генсека ОПЕК, кувейтца по национальности, близкого к главным членам картеля: Саудовской Аравии (КСА) и ОАЭ, подтверждает резкое ухудшение отношений между нефтедобывающими странами и развитыми экономиками. И в первую очередь, между КСА и США. Напомним, после сокращения добычи нефти в октябре 2022 года Эр-Рияд демонстративно игнорировал давление Вашингтона, требовавшего не снижать, а увеличить добычу. В октябре прошлого года Белый дом открыто обвинил ОПЕК в сотрудничестве с Россией. Действительно, члены ОПЕК, включая КСА и ОАЭ, не скрывают недовольства потолком цен на российскую нефть, разработанного Большой семеркой. В нефтяном картеле опасаются, что такая же тактика в один прекрасный день может быть использована и против них.

Отношения между ОПЕК и МЭА начали портиться в самом начале энергетического кризиса в 2021 году. Нефтяной картель уже много лет утверждает, что его политика в области добычи не направлена на цены. Частично она, к стати, объясняется обоснованными страхами ближневосточных нефтяников, что в США в конце концов все же примут закон, который разрешит американским судам судить нефтедобывающие страны за манипуляции с ценами на нефть.

Нефтедобывающие страны считают, что Энергетическое агентство по каким-то причинам вводит всех в заблуждение, приписывая им то, чего они не делают. Во вчерашнем заявлении Хайсам аль-Гайс повторил, что озвученное в начале апреля решение участников соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти с 1 мая до конца года тоже направлено не на подъем цен, а на улучшение фундаментальных характеристик нефтяного рынка и на подчеркивание необходимости инвестиций в новые проекты в нефтегазовом секторе.