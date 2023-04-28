Беспилотная авиация стала национальным проектом

Экскурсию по «Руднёво» для Владимира Путина провел мэр Москвы Сергей Собянин. Он обратил внимание главы государства на то, что и в современных мегаполисах можно найти место для индустриального производства, если оно является передовым и абсолютно экологически чистым.

Статья по теме: Объем российского рынка беспилотников в ближайшие годы может вырасти в десятки раз — эксперт

Строительство индустриального парка началось в 2020 году, и уже возведено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, включая опытное производство и конструкторское бюро. На промышленной площадке свои мощности развернули 17 компаний, выпускающих беспилотные воздушные суда (БВС) и оборудование для беспилотной авиации.

В новом кластере производятся, в частности гражданские беспилотные грузовые вертолеты, а также пожарные беспилотники и БВС сельскохозяйственного назначения. Президент осмотрел выставку этой техники.

Статья по теме: Белоусов провёл заседание по вопросам развития беспилотных авиационных систем

Как рассказал заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов на совещании, которое в тот же день прошло в Совете Федерации, регулярные рейсы грузовых перевозок беспилотными вертолетами проходят в 6 регионах России: на территории Ямала, Ханты-Мансийского АО, Чукотки, Камчатки и Томской области, а с апреля 2023 года к ним присоединился Башкортостан. В них действуют экспериментальные правовые режимы, так называемая «регуляторная песочница», где отрабатывается правовая база для крупной беспилотной авиации.

Речь о БВС грузоподъемностью от 40 кг до тонны, которые могут осуществлять перелеты дальностью до 500 км. Стандартный грузовой маршрут, к примеру в районе Салехарда, составляет около 180 км. После разгрузки вертолет возвращается без дозаправки. Эти БВС развозят, в основном, почту, медикаменты, нетяжелое технологическое оборудование для добывающей отрасли. В Башкортостане, к тому же, начали использовать беспилотные вертолеты с рассеивателем жидкости для обработки сельскохозяйственных угодий.

Статья по теме: Россия начала создавать электрический авиадвигатель нового поколения для пилотной и беспилотной техники

Впрочем, как выяснилось на совещаниях, которые Владимир Путин провел в «Руднёво», фермеры могут использовать беспилотники на своих угодьях во всех регионах, достаточно лишь зарегистрировать БВС в Росавиации и согласовать порядок работы летающей техники.

В остальных регионах регулярных грузовых рейсов беспилотных летательных аппаратов пока нет, а режим работы БВС согласовывается на уровне губернатора и Министерства обороны.

Когда 500 миллиардов мало, то 50 не слишком много

В «Руднёво» Владимир Путин провел два совещания: на первом было предоставлено слово производителям БВС, а второе, которое завершилось глубоко за полночь, касалось детальной проработки той помощи, которую государство может оказать в развитии отрасли.

Встречу с производителями БВС Владимир Путин начал информацией о ключевом для отрасли решении: «Я видел нарисованную цифру: на ближайшее время объем [финансирования] — 500 миллиардов [рублей]. Но это — очень консервативная оценка: скорее всего, если мы все вместе – и государство тоже – будем работать активно, то это будет триллион рублей».

Президент принимает участие в развитии отрасли как минимум с 2020 года, когда он дал поручения создать правительственную комиссию по развитию беспилотных авиационных систем (сейчас ее возглавляет вице-премьер правительства Андрей Белоусов), разработать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем до 2030 года и наладить регистрацию Росавиацией ВБС весом свыше 250 граммов и высотой полета более 30 метров. Сейчас в России, по информации, которую озвучил в четверг заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, зарегистрировано около 78 тысяч таких беспилотников.

Ведется учет и нарушений правил полета: с 1нваря 2022 года по апрель 2023 года нарушителей выявлено чуть более 200 (120 – в 2022 году).

Обращаясь к участникам совещания, Путин отметил: «Отрасль не только очень важная – она очень интересная, потому что, во-первых, за ней будущее, во-вторых, здесь концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений».

По мнению президента, «направления использования беспилотных летательных аппаратов, оно просто необозримое: практически, наверное, нет такой сферы деятельности и сферы экономики, где невозможно было бы применять беспилотные летательные аппараты».

«Кроме всего прочего, это коренным, серьезным образом поднимает конкурентоспособность любой экономики, а мы, если мы хотим структурных изменений, а мы этого хотим, то, конечно, должны все вместе сосредоточить свои усилия на том, чтобы эта отрасль развивалась», — подчеркнул Владимир Путин. И попросил выступить представителей компаний по производству и эксплуатации БВС.

«Мы – предприятие полного цикла: от разработки и производства БВС вертолетного и самолетного типа до их эксплуатации на маршрутах и в зонах применения, которые расположены в 57 регионах страны», — рассказал президенту Андрей Шевченко, генеральный директор группы компаний «Аэромакс», которая является ключевым резидентом и базовым арендатором производственных площадей парка «Руднёво».

«Мы первыми в 2021 году начали регулярные рейсы в районе Салехарда, перевозя в интересах Почты России и компании "Газпромнефть-Снабжение" 40 кг груза по маршруту Обдорск-Питляр – Обдорск общей протяженностью 180 км. В 2022 году начали применять вертолеты с возможностью перевозки груза до 300 кг и сейчас готовим к эксплуатации беспилотники грузоподъемностью 1 тонна, аналогов которым нет в мире», — продолжил предприниматель.

Однако, по мнению Шевченко, наиболее востребованными из грузовых беспилотников останутся вертолеты небольшой грузоподъемности для тех поселков, куда не требуется перевозка большого количества грузов, но требуется регулярность доставки.

В «Аэромаксе» создан пока единственный в стране учебный центр, где можно получить профессию по управлению гражданскими БВС.

Андрей Белоусов добавил к докладу Шевченко, что что основы управления БВС планируется ввести в школьную программу уже с сентября в рамках уроков НВП, а к 2030 году колледжами и вузами по этой профессии будет обучено до 180 тысяч студентов. К тому времени, как предполагается, потребность в профессиональных операторах беспилотников станет именно такой.

Директор института электродвижения МФТИ, основатель компании «ИнЭнерджи» Алексей Кашин рассказал президенту о разработке электродвигателей для беспилотников, которая проводилась по поручению главы государства. Оно было дано еще 4 года назад. Кашин сообщил и о проблемах, которые возникают у смежников, которые должны осуществлять опытно-промышленное производство. При быстром развитии и быстрых сменах технологий внедрять новый технологический процесс, который, возможно, устареет же через 2 года – это огромный финансовый риск.

«А у нас каждые 2-3 года идет такая смена, постоянно обновляется линейка разработки, и это неизбежно, — сказал Путину Кашин. – А производитель хочет вкладывать в долгосрочные технологии, ему выгоднее ничего современного пока не производить. Нужен инструмент финансирования, чтобы предприятия не внедряли новые технологии себе в убыток».

Владимир Путин поинтересовался, о каких суммах идет речь.

«По нашим расчетам, чтобы продвигать технологии в темпах их возникновения, опытному заводу требуется 14 млрд рублей», — ответил ученый и предприниматель.

Выслушав Кашина, президент спросил у Белоусова, какие средства заложены под такие цели для беспилотной авиации, на что первый вице-премьер ответил: «С Минфином и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ предварительно договорились о 10 млрд, хотя постановление на эту тему еще не выпущено».

Немедленно в разговор вмешался руководитель последней Игорь Шувалов: «Завтра в правительстве будет согласительное совещание, существует спор: формировать первый портфель такой помощи в размере 10 млрд или 50 млрд рублей. Я считаю, что право на риск, которое определяется этим постановлением правительства, должно финансироваться в размере 50 млрд, а Андрей Рэмович говорит, что пока 10 достаточно. По-моему этого маловато».

«Десять – это для начала, не пугайте Силуанова пятьюдесятью», — попросил коллегу Белоусов.

«Инвестиции – десять, а на одну только задачу требуется 14 млрд, — резюмировал Путин. – Андрей Рэмович, 10 – маловато».

Дрон сделает фермера счастливым

О перспективах применения беспилотников в сельском хозяйстве президенту рассказал генеральный директор ООО «Агримакс Аэро» Максим Чижов: «Мы выходим на поле с беспилотниками, когда трудно или невозможно применить обычную технику. Дрон – отличный инструмент, чтобы удобрять почву, поливать, сеять, обрабатывать растения различными растворами.

Дрон может сделать фермера счастливым. Но фермерских дронов у нас производится мало, стоят они дорого. А на использование иностранных дронов трудно получить разрешение от службы сертификации, Росавиации и местной власти».

По мнению предпринимателя и инженера, требуется финансовая поддержка как для фермеров, чтобы они могли покупать дроны, так и для производителей, чтобы имели возможность продавать летающие опрыскиватели в лизинг.

«Это позволит увеличить производство дронов и снизит цену на них. Производить нужно 5-10 тысяч летающих беспилотников сельхозназначения в год, это не фантастика. В Китае на полях работают 200 тысяч дронов», — констатировал Чижов.

«А вы обращались в Минсельхоз со своими предложениями? – поинтересовался Путин. – Сформулируйте, пожалуйста свои предложения по субсидиям для фермеров на покупку беспилотников, а я проконтролирую, чтобы в Минсельхозе их изучили. А поддержкой производителей займется Белоусов».

Путин: «Предложения бизнеса должны найти свое отражение в национальном проекте по развитию беспилотной авиации»

Уже за полночь, на завершающем совещании Андрей Белоусов изложил президенту свое видение темпов дальнейшего развития отрасли. В 2023 году государство сделает заказ производителям на 4,4 млрд рублей и закупит эту технику. На период следующего бюджетного цикла с 2024 по 2026 год размер госзаказа составит 92 млрд, на период до 2030 года – 200 млрд. Предположительно, остальные покупатели закажут продукции не менее, чем на 800 млрд, так и получится тот триллион, который озвучил Путин.

К 2026 году планируется выпускать ежегодно 18 тысяч БВС, не считая сверхлегких.

Владимир Путин дал правительству следующие поручения.

Первое – необходимо снимать устаревшие административные, регуляторные, другие барьеры. «Сейчас только все предприниматели об этом и говорили, без ущерба, конечно, для безопасности, убрать все, что мешает развитию беспилотной авиации. Здесь прежде всего речь идет об устаревших регуляторных правилах», — добавил президент.

Второе – деятельность беспилотной авиации возможна только в цифровой среде, потому нужно шире внедрять созданные с применением российского программного обеспечения и технологий цифровые платформы.

Третье – формирование кластерных площадок производства беспилотных авиационных систем и наземной инфраструктуры для них. Примером является создаваемый в Москве индустриальный парк «Руднёво».

Четвертое. Важнейшее условие развитие отрасли – это формирование спроса на отечественные беспилотники, прежде всего за счет государственного заказа и стимулирования гражданского заказа.

К данным тезисам президент добавил: «Предложения бизнеса, которые прозвучали сегодня, и которые он сформулирует в дальнейшем, должны найти свое отражение в национальном проекте по развитию беспилотной авиации. Предстоит широко задействовать беспилотные авиасистемы для освоения, развития наших огромных пространств, в том числе для быстрой доставки продовольствия, медикаментов, оказания почтовых и других востребованных социальных услуг».

Кроме того, по словам Владимира Путина, «в ближайшие годы беспилотные авиасистемы должны в значительной степени взять на себя контроль состояния промышленных объектов, трубопроводных систем, линий электропередачи, практически всей критически важной инфраструктуры, вести мониторинг лесов. Все это делается уже отчасти, но в небольшом и слишком скромном размере, а возможности здесь колоссальные».

«И конечно, нельзя не сказать о кадрах, — подчеркнул президент. — Необходимо включить учебные курсы и модули по управлению беспилотными системами в образовательные программы в самых разных областях, именно в самых разных областях. Например, в таких, как сельское хозяйство. И конечно, полностью поддерживаю прозвучавшее со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны. Уверен, это, во-первых, ребят займет полезным, интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься, а во-вторых, эта так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране».

Напряженный рабочий вечер в Руднёво Путин завершил словами: «Беспилотные авиасистемы, как и целый ряд новых высокотехнологичных сфер, очевидно, будут одним из ключевых направлений в развитии России не только до 2030 года, но и далеко за горизонтом текущего десятилетия».