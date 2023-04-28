«Ростех» разработал систему для предотвращения сбоев оборудования на ГЭС

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ», входит в госкорпорацию «Ростех») представил на международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте комплекс для контроля работы автоматики на гидроэлектростанциях и промышленных объектах.

Технология нацелена на предотвращение ошибочных действий персонала предприятий, снижение риска ЧП и сбоев аппаратуры, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Уточняется, что система, разработанная входящим в КРЭТ Ульяновским конструкторским бюро приборостроения (УКБП), может собирать, обрабатывать и анализировать данные о ходе технологических процессов. Информация передается оператору для принятия решений; при нештатной ситуации комплекс автоматически дает команду на изменение рабочего цикла оборудования.

«Мы намеренно запланировали первый показ нашего оборудования на выставке в Узбекистане, поскольку данный модуль способен решить задачи, стоящие в том числе и перед местной гидроэнергетикой. Ожидаем, что дебют разработки будет успешным, учитывая тот факт, что на сегодняшний день российских аналогов у нее не существует», — приводятся слова гендиректора УКБП Александра Войта.

В «Ростехе» отмечают, что основное назначение модуля — повышение безопасности критически важной инфраструктуры и снижение риска аварий из-за человеческого фактора. «Разработка специалистов КРЭТ замещает иностранные образцы, которые ранее применялись в энергетике. Все комплектующие, использованные при ее создании, как и программное обеспечение — российские. При этом комплекс легко сочетается с оборудованием сторонних производителей», — подчеркивают в госкорпорации.

Защиту входящей и исходящей информации от несанкционированного доступа в системе обеспечивает программное обеспечение, разработанное специалистами КРЭТЮ оно отвечает всем требованиям, предъявляемым к таким разработкам Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).