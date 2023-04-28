Шойгу заявил, что США подталкивают другие страны к военному противостоянию с Россией и Китаем

Конфликт на Украине подтверждает стремление Вашингтона и его союзников спровоцировать другие страны на военное противостояние с Москвой и Пекином.

Об этом в ходе совещания министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».