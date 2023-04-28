Шойгу заявил, что США подталкивают другие страны к военному противостоянию с Россией и Китаем

Конфликт на Украине подтверждает стремление Вашингтона и его союзников спровоцировать другие страны на военное противостояние с Москвой и Пекином.
Об этом в ходе совещания министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
«Сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем. Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине. Его истинная цель — нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире», — сказал глава российского оборонного ведомства.
Шойгу отметил, что «на майданный антиконституционный переворот в 2014 году было потрачено более пяти миллиардов долларов США», что привело к созданию у границы РФ «враждебного националистического русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине «русский вопрос».
«Учитывая отказ Киева выполнять Минские соглашения и реальную угрозу жителям Донбасса, мы приняли решение о проведении специальной военной операции», — подчеркнул глава Минобороны РФ.
Министр также обратил внимание на активное противодействие США формированию многополярного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где создается фронт для сдерживания Китая. Кроме того, Шойгу отметил, что Вашингтон пытается восстановить военное присутствие в Центральной Азии под предлогом помощи в борьбе с терроризмом, что является прямой угрозой стабильности ШОС.