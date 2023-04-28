Сибирский путь

После введения антироссийских санкций Россия начала полномасштабную переориентацию на Восток: в этом направлении развиваются логистические цепочки, укрепляются деловые связи, создается инфраструктура. Однако интерес к восточной части страны возник еще раньше. Так, компания Эн+ уже на протяжении нескольких лет занимается переводом своего головного офиса в Иркутск, поскольку в Сибири сосредоточены основные активы группы. О том, каких результатов удалось достичь и на чем предстоит сосредоточиться в ближайшее время управленцы компании обсудили на конференции «Превращая вызовы в возможности» в Красноярске.

Место силы

О релокации штаб-квартир бизнес-подразделений в Сибирь Эн+ объявила в 2021 году. Группа постепенно переводит сотрудников энергетического бизнеса в Иркутск, а металлургического — в Красноярск. Такое решение было принято поскольку управлять таким сложным и крупным бизнесом удаленно нельзя, считают в Эн+. Масштабы и правда впечатляют - в Сибири расположены 16 ТЭЦ и 4 ГЭС компании, в Красноярском крае находятся Красноярский и Богучанский алюминиевые заводы, Ачинский глиноземный комбинат, заводы по производству дисков СКАД и КиК, и инженерный центр «РУСАЛа» (который входит в En+ group). Помимо этого, Эн+ проводит модернизацию ГЭС и строит новые энергогенерирующие мощности.

Новым управленческим центром компании станет Иркутск. Там сейчас возводится новый офис площадью более 4 тыс. кв. метров. Причем строится не только бизнес-центр для сотрудников, но и развивается городская инфреструктура. Напримерп, на Цесовской набережной, где расположится здание, появится современное общественное пространство. Эн+ обустраивает прогулочные зоны и велодорожки, возведит инженерно-сетевые, архитектурные объекты и новый жилой квартал по проекту известного японского архитектора Кэнго Кумы. Также Группа сосредоточена на популяризации спорта, в Тулуне Эн+ построила лыжную базу «Снежинка», в Усть-Илимске – большую современную детскую площадку, а в Черемхово – первый в городе крытый ледовый каток «Ледовая арена». Помимо этого компания занимается созданием квалифицированного кадрового резерва в регионах ответственности: открывает мультимедийные классов для школьников «Мультилаб», запускает стипендиальные программы для одаренных студентов, помогает обучаться новым цифровым профессиям в рамках «Академии ИТ» и создает возможности для стажировки на предприятиях. Повышение качества жизни, новые карьерные маршруты, развитые социальные программы, поддержка студентов – все это не только улучшит инвестклимат региона, но и остановит отток населения из Сибири, уверены в Эн+.

«Создание нового делового и культурного пространства в Иркутске – важная часть программы развития регионов присутствия Эн+. Наша компания была одной из первых, кто принял решение о переводе части сотрудников из столицы в Сибирь, ближе к основным активам. Вопрос с дефицитом необходимых офисных площадей мы решаем самостоятельно. Надеемся, что реализация таких проектов будет способствовать комплексному изменению городской среды и внедрению новых современных стандартов», - комментировал ранее директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.

Вызовы

Один из вызовов для Сибири – аварийные отключения электричества и риск энергодефицита из-за существенного роста нелегального майнинга. «Серые» майнеры потребляют почти 23% электроэнергии Иркутской области. Сети получают колоссальную нагрузку, за которую нелегальные предприниматели практически не платят. Из-за такой беспощадной эксплуатации электросети региона нуждаются в модернизации, а Сибири необходимы дополнительные источники энергии. Так, в Эн+ до 2030 года планируют построить для Восточного полигона четыре ГЭС с общей мощностью около 2,5 ГВт — Тельмамскую, Крапивинскую, Нижнебогучанскую и Мотыгинскую ГЭС. Однако, в компании уверены, что недостаточно только строить дополнительную инфраструктуру: нужен комплексный подход.

Для повышения энергостабильности региона в Эн+ также реализуют программу «Новая энергия», по которой модернизируют построенные еще в советское время ГЭС Ангарского и Енисейского каскада. Также в рамках программы компания сокращает углеродный след за счет снижения выбросов парниковых газов угольными станциями, развивает сеть заправочных станций для электрокаров, устраивает субботники на берегу Байкала, снижает отходы на производстве. Глобальная цель компании - достичь нулевого баланса выбросов к 2050 году и сократить минимум на 35% выбросы парниковых газов к 2030 году.

Теме Байкала в Группе и уделяют особое внимание: самое большое, глубокое и древнее озеро в мире, в котором содержится 20% мировых запасов пресной воды, может выйти из-под защиты ЮНЕСКО из-за ускоряющегося загрязнения. Этому в значительной степени способствует антропогенный фактор. Эн+ проводит постоянный экологический мониторинг и предпринимают меры по уменьшению воздействия на окружающую среду. Так, на предприятиях группы снижают сброс неочищенных сточных вод, генерируемых энергетическим сегментом, а к 2030 году и вовсе планируют их исключить. Минимизируют потери воды, вводят оборотное водоснабжение, выводят из эксплуатации неэкологичное оборудование. Помимо этого, компания запустила одну из крупнейших волонтерских экоинициатив в России «Проект 360». За последние 10 лет более 148 тыс. волонтеров собрали свыше 4 540 тыс. тонн мусора, в том числе из заповедников и берегов Байкала.

Планы на будущее

Озабоченность компании судьбой региона не осталась незамеченной: в апреле руководителя энергетического бизнеса группы Эн+ Михаила Хардикова избрали на должность председателя координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Сибирском Федеральном округе. В этой должности он будет курировать взаимодействие с органами исполнительной власти в регионе, реализовывать инвестиционные, социальные и деловые проекты.

Во время апрельской конференции в Красноярске управленцы определили, что станет стратегическими приоритетами компании на ближайшее время. Так, предприятие будет продолжать мероприятия по переезду в регионы, будет развивать новых лидеров, создавать образовательные академии в сфере сбыта, коммерции, логистики, цифровизации, искусственного интеллекта и других направлений. Для алюминиевого бизнеса поставили задачи: укрепить сырьевую базу, модернизировать работающие на технологии Содерберга заводы, увеличить производство продукции по технологии инертного анода и повысить продажи на дружественных рынках.