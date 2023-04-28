Гуд бай, Америка

Во внешнеэкономической политике начались перемены, настолько насторожившие мир, причем не в последнюю очередь западный, что американцы сочли нужным объясниться. Исключительно в своем духе, и это именно тот случай, когда слова типа справедливости означают противоположное, а в целом отступление выдается за выдвижение на некие передовые позиции.

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27 апреля (в ночь на 28-е по московскому времени) помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о новых планах Америки выстроить «более справедливый и более прочный мировой экономический порядок». Для этого, пишет ТАСС со ссылкой на слова американского чиновника, США будут добиваться смены парадигмы в мировой экономике.

Изменения, по словам Салливана, выступившего в вашингтонском Институте Брукингса с программной речью, будут касаться переключения основного внимания с понижения пошлин в международной торговле на ключевые вызовы современности, такие как создание надежных цепочек поставок и переход к чистой энергетике.

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По версии Салливана, новые планы американской стороны направлены на то, чтобы выстроить «более справедливый и более прочный мировой экономический порядок». «Это приводит меня к третьему шагу в нашей стратегии: отходу от традиционных торговых сделок, к новым международным экономическим партнерствам, которые сфокусированы на ключевых вызовах нашего времени. Главным международным экономическим проектом 1990-х годов было понижение торговых пошлин», — рассказал он о своем видении того, как под лозунгом глобализации экономически сильные страны вторгались на рынки других стран, круша с помощью международных институтов их защитные торговые барьеры и нанося ущерб национальным экономикам.

Но теперь новые времена. Защищается сама Америка, и защищается активно. (Впрочем, там не забывали вводить импортные пошлины в десятки процентов и во времена «проекта понижения торговых пошлин», если кто-то входил с конкурентной продукцией на их рынок).

«Проект 2020-х годов и 2030-х годов отличается от проекта 1990-х годов. Мы знаем, какие проблемы должны решать сегодня: создание устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок, мобилизация частных и государственных инвестиций для справедливого перехода к чистой энергетике и устойчивому экономическому росту, обеспечение доверия к нашей цифровой инфраструктуре, борьба с коррупцией», — сказал представитель Белого дома.

Огрызнувшись попутно в адрес России и Китая и тех, «кто выступал и выступает за углубление интеграции [с ними] Запада, которая не делает их более покладистыми и менее «агрессивными» (но на каких условиях предлагалась эта интеграция?), о сформулировал главную идеологему всей речи: «игнорирование экономических зависимостей, которые укрепились за десятилетия либерализации, стало по-настоящему опасным: от энергетической неопределенности в Европе до уязвимостей в цепочках поставок медицинских товаров, полупроводников и критически важных ископаемых. Этого рода зависимости могут использоваться как экономические или политические рычаги влияния».

«Десятилетия либерализации», возникшие за это время «экономические зависимости» с «цепочками поставок», контролируемые доминирующими либерализаторами и разрушающими их у всех на глазах, как уже почти десятилетие и особенно в минувший год — казалось, что все это бьет по странам и экономикам, которые принято относить к развивающимся, и это действительно било по ним, и не раз. Но по итогу десятилетий либерализации заголосила сама Америка!

Тут принцип простой. Либеральная экономика это не пугало для слабонервных социалистов. Это классная, дающая очень много возможностей вещь. Вопрос, кому? Ответ: тому кто умеет ею пользоваться, и кто силен. Причем одно связано с другим. Такое умение и делает сильным, но кроме него нужна базовая сила: относительно большой объем экономики, мощный сектор промышленного производства, развитая финансовая система, сильная рыночная инфраструктура, военная сила (если не быть под чьим-то зонтиком, как ЕС и Япония под американским).

Из всего набора больше половины названного было у СССР, но половины не было, и он в процессе либерализации не устоял. Прогнозы того, что США пошли по его стопам, звучали уже не раз. Теперь, кажется, их косвенно, но громко подтвердили в Вашингтоне.

«Никакая новая концепция, парадигма, или стратегия без общего участия не будет жизнеспособной»

Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого, отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Допустим, похвально, что США намерены добиваться смены парадигмы в мировой экономике, но от этого стремления почему-то возникают множественные вопросы. Если мировое сообщество обладает высокой степенью инвалидности, то почему именно США считают себя вправе решать то, что именно требуется мировой экономике?

Заявленные цели создания надежных цепочек мировых поставок и переход к чистой энергетике можно счесть вполне благородными. Однако именно США делают многое для того, чтобы эти цепочки нарушались, а энергетика оставалась грязнее грязного, уверен эксперт. Достаточно вспомнить различные политики сдерживания, то Германии, то России, то Китая, а затем может и Европы с Индией. Подрыв газопроводов в Балтийском море не привёл к очищению европейской энергетике, а возродил на неопределённые сроки более активное использование угольных электростанций Германии.

Сдерживание экспорта российских атомных технологий в различные страны сохраняет их зависимость от угля, что вряд ли способствует очищению атмосферы, рассказывает Андрей Кочетков. Более того, по его словам, сама концепция изменения климата под воздействием человеческой деятельности вызывает сомнение, так как любой проснувшийся вулкан выбрасывает в атмосферу столько CO2 за несколько дней, что вся мировая промышленность не способна произвести за год.

«Поэтому сразу появляются сомнения в том, что американское стремление к смене парадигмы в мировой экономике, направлено на пользу человечеству. Скорее появляется убеждённость в продвижении собственных американских интересов. Лишение Европы российского газа пришлось весьма кстати для американских экспортёров СПГ, которые зарабатывают на этом десятки миллиардов долларов», — говорит Андрей Кочетков.

Разрушение цепочек поставок для китайской Huawei привело к тому, что компания лишилась рынков Европы и Северной Америки по политическим мотивам и в пользу поставок «совершенно честного и чистого» американского оборудования, напоминает эксперт. При этом наличие шпионских закладок в американской электронике подтверждается фактологической базой, а не является измышлениями. Схожая ситуация с желанием бороться с коррупцией, если она не идёт на пользу правящей в США корпоративной элите.

Отдельно аналитик выделяет блок проблем со сдерживанием процесса интеграции Запада с Китаем и Россией. То есть априори в клубе участников новой парадигмы формируется группа субъектов, у которых нет права на собственное мнение.

По большому счёту, все современные заявления представителей американской администрации это попытки скрыть за «светлой» риторикой всеобщего счастья свои «темные» интересы. Политика самих США загнала экономику в условия, когда она не справляется с ролью ведущей силой в мире. Исправить это с помощью традиционных методов не получается, так как изначально весь экономический процесс был построен на долге и долгосрочных обещаниях.

«Поэтому требуются нестандартные методы отключения суверенных интересов зависимых стран для обеспечения процветания американской корпоративной олигархии. Если же допустить, что новая парадигма США направлена на всеобщее счастье экономических инвалидов мира, то можно вспомнить хартию ООН по правам этих самых инвалидов: “Ничто для нас без нас”. То есть 85% человечества пока не делегировали США право решать ключевые вопросы существования, а по сей причине никакая новая концепция, парадигма, или стратегия без общего участия и учёта множества интересов не будет жизнеспособной», — заключает Андрей Кочетков.

БРИКС уже обошла G7

«Слова Джейка Салливана об установлении более справедливого и прочного мирового экономического порядка, конечно, великое лукавство и в текущей ситуации большой отскок назад», ¬ признает член генерального совета «Деловой России», генеральный директор First Investonomika Алексей Порошин. – «Буквально вчера спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в следующие десять лет 17,5% собираемых в стране налогов будут идти на погашение процентов по американскому госдолгу. Мы наблюдаем, как доллар теряет позиции на протяжении последних двадцати лет».

По данным МВФ, с 1999 по 2021 год доля доллара в золотовалютных резервах снизилась с 71% до 59%. Начиная с 2022 года, снижение ускорилось в 10 раз – только за 2022 год доля доллара снизилась до 47%. Как отмечает эксперт, в части дедолларизации параллельно идут два разных процесса: отказ от долларов в ЗВР и отказ от доллара, как средства в платежной торговле. Мы видим, что Россия, Индия и Китай стремительно двигаются к тому, чтобы юань стал новой резервной валютой. О намерениях расплачиваться в юанях заявляют также Латинская Америка, страны Африки.

Стоит отметить, что в качестве расчетной валюты доллар пока мало пострадал по причине того, что пока мало альтернатив, замечает Алексей Порошин.

В августе этого года, напоминает он, пройдет большой саммит БРИКС, к которому планируют присоединиться Латинская Америка, Саудовской Аравия – крупнейшие экономики мира. То есть, уверен он, всё идет к тому, что скорей всего у БРИКС скоро будет своя национальная, цифровая валюта. И тогда в мировой экономике будет все совсем по-другому. Уже сегодня совместный ВВП стран БРИКС, только пяти стран превысил тот, что производится большой семёркой – 31.5% ВВП против чуть больше 30% у тех стран, которые долгое время носили корону самых развитых стран.

«Поэтому, возвращаясь к словам Джейка Салливана, есть понимание того, что США сейчас сильно озабочены созданием новых международных цепочек, нового баланса интересов. Но можно констатировать тот факт, что резервная система США находится на сильнейшем спаде и вернуть в глобальной экономике ситуацию, которая была 10-15 лет назад, уже невозможно», – заключает Алексей Порошин.

Американцы сегодня отстают от трендов, пытаясь оперативно найти какие-то новые смыслы для противопоставления нарастающему тренду на дедолларизацию и укрепление локальных экономических союзов, говорит политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Реакционным по сути заявлением помощника по нацбезопасности администрация демонстрирует, что экономические проблемы внутри действительно серьезны.

Новый этап, анонсированный Салливаном, уверен Донцов, не несет в себе никаких интересных смыслов: частные инвестиции, борьба с коррупцией, зеленая энергетика — в этом нет привлекательной экономической философии, альтернативной ряду прежних экономических идей. У программы, которую США предложили 30 лет назад, была по крайней мере красивая упаковка и: снижение барьеров, пошлин, трансграничная торговля. А сейчас экономика уже явным образом становится оружием США в их геополитической стратегии, где США не видит возможностей для сотрудничества с Россией и Китаем.