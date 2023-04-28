Статус главного поставщика очищенной нефти в Европу этой весной перейдет к Индии — аналитики

В апреле Индия с большой вероятностью станет крупнейшим поставщиком очищенной нефти в страны Европы, оттеснив на второе место Саудовскую Аравию.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Российская нефть по-прежнему снабжает Европу энергией с помощью других стран, отмечает агентство, указывая на то, что введенный Евросоюзом в декабре 2022 года запрет морских перевозок российской нефти не помешал Индии приобретать у РФ дешевое сырье, перерабатывать его и продавать по более высокой цене.

«С одной стороны, блок нуждается в альтернативных источниках дизельного топлива теперь, когда он перекрыл прямые поставки из России, ранее выступавшей его основным поставщиком. Однако в конечном итоге это увеличило спрос на российскую нефть и привело к дополнительным расходам на перевозку», — говорится в материале.

Экспорт переработанной нефти из Индии в Европу, по данным агентства, превысит в этом месяце 360 тыс. баррелей в день, что позволит азиатской республике опередить Саудовскую Аравию и стать главным поставщиком этого энергоносителя на европейский континент.

Как ранее писал «Эксперт», Индия, которая обеспечивает почти 80% потребности в нефти за счет ее импорта, в последнее время активно пользуется скидками на российкое сырье и увеличивает его закупки до рекордных уровней. Россия уже пять месяцев подряд остается главным экспортером нефти в Индию.