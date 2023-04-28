First Republic и Silicon Valley: этого предсказать не смог бы никто

Многонедельное падение 14-го по размеру банка США буквально в прямом эфире – явление нечастое по любым меркам. Соседи First Republic Bank по ренкингам – Silicon Valley и Signature – сгорели почти мгновенно и при этом стали крупнейшими банкротами с 2008 года. Но затяжное падение акций First Republic Bank стало любимым сериалом медведей: бесконечные повороты сюжета в истории, финал которой давно понятен.

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Итог должен быть тем же, что и у Silicon Valley, но тому на чудесное преображение потребовалось всего 36 часов – это был самый быстрый банковский крах в истории. Такие темпы, к слову, потрясли и регуляторов – как можно что-то там регулировать и требовать отчетов, когда клиенты могут вынести немаленький банк за полтора суток.

«Число 36 только что, знаете ли, отпечаталось в моем мозгу, - говорил Reuters президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. – Как мы должны думать о взаимоотношениях при таких скоростях? И что нам думать о протоколах, учитывая такую скорость?»

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Медведи на этом все равно неплохо заработали: «шорт» акций Silicon Valley принес им в марте, по данным ORTEX, более $1,32 млрд. Но, по большей части, это было делом случая – слишком уж стремительно были переставлены котировки. Те, кто уже был в короткой позиции, стремительно озолотились, но присоединиться к ним было непросто.

First Republic Bank – другое дело. Он и в марте медведям принес почти $848 млн., и продолжает делать это теперь.

Сейчас прибыль медведей по этим акциям, согласно приведенным вчера Bloomberg данным, достигает $1,2 млрд. Но она была еще выше: от максимума года до минимума среды First Republic терял 97,2%.

И вот в этот «шорт» войти было возможно и в апреле, и даже вчера, когда на фиксации прибыли медведями акции проблемного банка подскочили на 8,8%. Фиксировать было что: во вторник после того, как банк сообщил о колоссальных потерях депозитов, короткие позиции принесли $455 млн.

Но присоединиться к медведям с каждым днем все труднее. По данным S3 Partners, около 96% акций, которые можно использовать для «шорта» уже проданы.

Это превращает открытие коротких позиций по акциям First Republic в сложную и все более дорогостоящую сделку. Тем не менее, найти на рынке оставшиеся непроданными 4% акций хотя и не просто, но возможно, да и шансы продать в короткую акции, из «шорта» по которым только что вышел другой медведь, тоже есть.

Но как сообщил вчера Bloomberg управляющий директор подразделения прогнозной аналитики S3 Игорь Дусанивский, комиссия за заимствование новых акций взлетела из-за сокращения предложения до 20–35%. Трейдеры с существующими короткими позициями платят примерно 20%. Для сравнения, по данным S3, комиссия по существующим «шортам» акций Truist Financial – лишь 0,3%.

Есть, впрочем, еще возможности делать ставки против First Republic, используя опционы, но и это будет стоить недешево. Главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник указал вчера Bloomberg на возможность создания «синтетической короткой позиции», продав колл-опционы и купив путы с тем же страйком. «На короткой стороне все еще есть возможности, - говорил он. – Но они потребуют экстремальных действий за короткий промежуток времени».