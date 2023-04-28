ЦБ понизил курсы валют на выходные дни

Банк России установил на 29 апреля-2 мая официальный курс доллара на уровне 80,5093 рубля, курс евро — на уровне 88,3712 рубля, юаня — 11,5659 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 28 апреля, курс доллара понижен на 1,05 рубля (с 81,5601), евро — на 1,83 рубля (с 90,2023), юаня — на 19 копеек (с 11,7609).

Регулятор также понизил учетные цены на драгоценные металлы: на золото ― до 5 139,72 руб./грамм (с 5 252,3 рублей); на серебро ― до 65,09 руб./грамм (с 65,16); на платину ― до 2 808,45 руб./грамм (с 2 866,08), на палладий ― до 3 872,29 руб./грамм (с 3 956,92).

