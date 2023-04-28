Набиуллина пришпорила рубль

Торги на валютном рынке сегодня обещали пройти спокойно. Многие аналитики по итогам дня ждали небольшого, копеек на 30-40, обесценивания российской валюты, для чего были все основания. Прежде всего, в конце каждого месяца после уплаты налогов в бюджет экспортеры традиционно сокращают объем продаваемых на рынке долларов и юаней. Кроме того, в преддверии выходных ожидался повышенный спрос на валюту со стороны инвесторов, которые ее покупкой страхуются от ухудшения геополитической ситуации за праздники.

На утренней сессии рубль действительно стал сдавать позиции, но все изменилось с выходом на торги крупных игроков в 10.00 мск. – рубль стал стремительно дорожать. Его укрепление усилилось после объявления решения Банка России по ключевой ставке.

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То, что регулятор не изменит этот показатель, рынок не сомневался. Но практически никто не ждал резкого ужесточения риторики ЦБ.

«В условиях постепенного увеличения инфляционного давления будет рассматривать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях» - вот ключевая фраза сегодняшнего пресс-релиза ЦБ. Рынок интерпретировал ее так, что теперь при принятии решения по ставке Банк России не то что «будет посмотреть» на текущую ситуацию, а станет искать доводы, чтобы ставку не повышать.

Трейдеры обратили внимание и на то, что, по мнению регулятора, «экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России».

Проще говоря, если немного повысить ставку, что всегда негативно для реальной экономики, то с последней ничего совсем уж негативного не случится.

На последующей пресс-конференции глава ЦБР Эльвира Набиуллина лишь усилила мнение рынка в пользу повышения ставки на следующем заседании. Она заявила: «Ослабление рубля уже оказывает эффект на инфляцию, просто действуют и другие дезинфляционные факторы. Мы считаем, что влияние будет более растянутым во времени. Сейчас оно сдерживается тем, что многие компании делали запасы раньше, делали больше и по более крепкому курсу. Если даже курс рубля останется на нынешних уровнях, этот фактор сам по себе будет проинфляционным».

И это действительно так. Несмотря на все «импортозамещение», конечная цена большинства отечественных товаров так или иначе зависит от стоимости импортных, теперь в основном китайских, комплектующих.

Со второй половины января по вторую декаду апреля рубль уверенно плавно дешевел, несмотря на временами наблюдавшееся удорожание нефти, а также, по данным Минфина РФ, сокращение спрэда российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. То есть нефтяники больше зарабатывали валюты, и по логике должные были больше ее продавать на внутреннем рынка. Но этого не происходило.

Представители Банка России объясняли данную аномалию «отложенным эффектом» увеличения нефтяных доходов, то есть что валютная выручка от последних продаж появляется на Московской бирже с некоторым временным лагом.

Однако валютные трейдеры полагали, что основная причина слабости рубля в том, что экспортеры на санкционной панике прошлого года перевели в рубли значительную часть своих валютных резервов, а теперь их восполняют, размещая средства под проценты в дружественных юрисдикциях.

Повышение же ключевой ставки приведет к росту доходностей банковских депозитов и ОФЗ, то есть размещать деньги в рублях станет выгоднее. Возможно, это повысит экономическую целесообразность увеличить долю рублевых инструментов в финансовых резервах крупного бизнеса.

Пока аналитики склоняются к мнению, что на следующем заседании ставка будет увеличена, а на пике она может достичь 9,5-9,75% годовых.

Такие ожидания играют в пользу роста курса рубля.

С 11 апреля пара доллар-рубль залегла в боковик. Это говорило о том, что предыдущий восходящий тренд по паре завершился, основная движущая сила рынка - спекулянты - находятся в раздумье и готовы начать игру в любую сторону.

Поэтому сегодняшних заявлений регулятора вполне хватило для активного сброса долларов и юаней, в том числе и теми игроками, кто с «плечами» сидел в лонге по паре доллар-рубль, то есть спекулятивно купил иностранную валюту против рубля.

В результате, сегодня на пике курс уходил к 79 руб. за доллар, что почти на 3% ниже уровня вчерашнего закрытия. Однако в 16.00 мск. доллар стоил уже около 79,8 рубля. Небольшой откат связан с тем, что спекулянты начали фиксировать прибыль, опасаясь переносить позиции через трехдневные выходные, за которые много чего может случиться.

С точки зрения технического анализа, пара доллар-рубль вышла из довольно длительного боковика вниз. Теперь первой целью ее снижения является район 77 руб. за доллар.