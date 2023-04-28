Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России в пятый раз сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. С 19 сентября 2022 года ставка составляет 7,5% годовых. Аргументируя свое решение, ЦБ отметил, что «текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов». Инфляционные ожидания населения, по мнению регулятора, снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Увеличение текущих темпов прироста цен сдерживалось рядом факторов. С одной стороны, это продолжающаяся адаптация российской экономики к внешним торговым и финансовым ограничениям. С другой стороны, это высокий уровень запасов по ряду товарных групп и в целом умеренная динамика потребительского спроса. На этом фоне произошедшее с конца 2022 года ослабление рубля пока слабо проявилось в динамике цен», — заявили в ЦБ.

Годовая инфляция существенно снизилась под влиянием эффекта высокой базы, составив 3,5% в марте (после 11% в феврале) и 2,5% по оценке на 24 апреля. Регулятор полагает, что в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции продолжит временно оставаться ниже 4%, но во второй половине года начнет постепенно расти.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отметили в ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 9 июня 2023 года.

