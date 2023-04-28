Церемония вручения премии «Шансон года 2023» покорила две столицы

22 апреля в Москве состоялась торжественная XXII Церемония вручения премии «Шансон года». Заслуженные награды получили исполнители, чьи песни занимали лидирующие строки в хит-параде «Радио Шансон».

Более 20 лет Церемония вручения премии «Шансон года» проходила в Государственном Кремлевском Дворце. И вот, 22 апреля 2023 года, впервые главную награду «Радио Шансон» вручили на новой площадке Live Арена.

Виктор Третьяков первым получил «золотой гитарный гриф» за песню «Самый лучший год», а номер с переездом во время его выступления символизировал для премии «Шансон года» начало новой эпохи в новом доме!

Помимо традиционных статуэток на Церемонии вручили и особенные почетные награды. Обладателем премии «Легенда жанра» стал Евгений Кемеровский, который уже несколько десятков лет полностью отдает себя профессии.

Евгений Кемеровский в свою очередь один из номеров посвятил другой легенде – великому артисту Владимиру Высоцкому, которому в этом году исполнилось бы 85 лет. Песней «По краю памяти» проникся каждый присутствующий в зале.

И таких посвящений в этот вечер было немало.

Песен в этот вечер прозвучало действительно не мало. Но главное, что все они о том, чем мы живем, о тех, ради кого мы живем и с кем готовы идти вместе по жизненному пути. Все песни для души!

Праздник на этом не закончился и переместился в северную столицу. 23 апреля лауреаты премии «Шансон года» пели о жизни, о дружбе и любви на концерте в Санкт-Петербурге. И это было незабываемо!