В Донецке при попадании украинской ракеты по маршрутке погибли семь человек

При обстреле Донецка украинский снаряд попал в маршрутное такси, 7 человек погибли.

Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин. По его словам, согласно предварительным данным, попадание в маршрутное такси № 25 произошло в районе бывшего универсама «Украина». В настоящее время известно о семи погибши.

В свою очередь в представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что ВСУ в 13:10-13:11 дважды с разницей в минуту обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по десять снарядов из РСЗО.

Прилёты зафиксированы в районе ТРЦ «Донецк-Сити», снаряды также попали в стадион «Олимпийский» и здание Республиканского травматологического центра.

