В кабмине обсудили дополнительные меры по борьбе с теневой занятостью

В правительстве подняли вопрос о мерах по дальнейшему сокращению числа россиян, получающих зарплату «в конвертах».

Об этом пишет РБК со ссылкой на двух участников прошедшей 25 апреля стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, посвященной повышению благосостояния граждан, а также на источник в кабмине.

Собеседники агентства уточняют, что сейчас перед правительством стоит задача по наращиванию благосостояния граждан, которая будет решаться в том числе за счет снижения теневой занятости. Отмечается, что зарплаты в сером секторе в среднем на 30% ниже, чем в формальном.

В комплексе предлагаемых мер по снижению теневой занятости — использование больших данных для мониторинга компаний, а также проведение проверок в случае обнаружения ее признаков. Это работа на федеральном уровне, в ней предполагается задействовать возможности Федеральной налоговой службы (ФНС). На региональном уровне планируется определить приоритетные отрасли с самым высоким риском теневой занятости и установить ежегодные целевые показатели по ее сокращению.

Также на сессии правительства обсуждалась возможность поддержки компаний, которые платят достойную «белую» зарплату, передает агентство.

В статье приводятся данные Росстата, согласно которым в 2022 году официальная средняя зарплата в российских организациях составляла 64,2 тыс. руб., что на 27% превышало более общий показатель среднего трудового дохода (50,7 тыс. руб.), учитывающего зарплаты в неформальном секторе экономики. «Скрытый» фонд оплаты труда в России в 2022 году составил 19,5% от общего объема оплаты труда наемных работников, следует из апрельских данных ведомства — это минимальный уровень в истории РФ с 1990-х.