В Кремле заявили, что руководство Молдавии дрейфует в сторону русофобии

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на брифинге 28 апреля заявил, что нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону уже хорошо нам известной русофобии.

По словам представителя Кремля, молдавские власти считают, что ненавидеть Россию любые пророссийские проявления – должно быть абсолютно обязательным атрибутом евроинтеграции, передаёт «Интерфакс».

«Эта политика не соответствует настроениям в молдавском обществе, – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. – Потому что также мы все с вами видим акции протеста, мы видим огромное количество несогласных в стране с такой политикой. Тем не менее, конечно, Молдавия – страна, которая сейчас стремительно старается стать недружественной нам. Можно сожалеть в этой связи».

При этом, как считает Песков, в Молдавии происходят любопытные процессы, сообщает РИА Новости.

«Они уже уничтожили свой язык: больше они не называют это молдавским языком. Мы видим, вот этот вот дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии, мы видим действия, направленные на сознательное урезание своего собственного суверенитета. В этом смысле, там происходят достаточно любопытные процессы», – резюмировал представитель Кремля.