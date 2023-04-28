В мае на российском рынке появятся премиальные китайские седаны и электровнедорожники Hongqi

Входящий в китайский концерн FAW автобренд Hongqi уже в мае начнет поставки своих автомобилей дилерским центрам в России.

Об этом говорится в пресс-релизе автогиганта. «Один из ведущих китайских автопроизводителей — корпорация China FAW Group выводит на российский рынок премиальный бренд Hongqi. В мае 2023 года официальным дилерам в РФ начнут поставляться четыре модели: два внедорожника и два седана», — приводит ТАСС сообщение компании.

Уточняется, что дистрибьютором Hongqi в РФ будет компания «ФАВ — Восточная Европа». Предполагается, что бренд представит электровнедорожник E-HS9, седаны премиум-класса H9 и H5 New, а также внедорожник HS5.

Первые дилерские центры Hongqi заработают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи, а также Казани, Ростове-на-Дону.

Информация о ценах и комплектациях появится позже, отметили в FAW.

Бренд Hongqi ( «Красное знамя») основан в 1958 году. Автомобили этой марки перевозили государственных лидеров во время национальных праздников или приемов высокопоставленных гостей КНР.