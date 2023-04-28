В МИД РФ указали на несоответствие слов посла США в Москве реальной политике Вашингтона

Заявление американского посла в Москве Линн Трейси об отсутствии разногласий между США и населением России противоречат проводимой в действительности политике Вашингтона.

Такую позицию в своем Telegram-канале обозначила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов, на деньги Соединенных Штатов, из оружия Соединенных Штатов, руками режима, приведенного к власти Соединенными Штатами в результате государственного переворота, срежиссированного Соединенными Штатами», — отметила Захарова.

Ранее в беседе с «Коммерсантом» Линн Трейси заявила, что Вашингтон не рассматривает граждан РФ в качестве врагов. По ее словам, «отмена России» и ее будущего не входит в планы США. «Какие бы разногласия ни были у нас, у Соединенных Штатов, с правительством России, это не разногласия с народом России», — сказала Трейси.

Линн Трейси утвердили послом Соединенных Штатов в РФ в декабре 2022 года, она сменила на этой должности Джона Салливана. Назначение в Москву не стало первым для Трейси — с 2014 по 2017 гг. она была заместителем посла США в РФ.