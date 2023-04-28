В Москве завершился XVIII Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

В экспозиции приняли участие около 200 компаний из 89 регионов, а также представители федеральных и муниципальных органов власти. Впервые в истории страны состоялась объединенная презентация экономического потенциала новых субъектов РФ: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.



Предприятия и бизнес Донбасса показали перспективную продукцию, чтобы закрепиться на внутреннем рынке, найти контрагентов, стать партнерами государства.

«Ключевое событие Форума – презентация экономического потенциала новых регионов России. Их совместная экспозиция была организована при значительной поддержке Минпромторга. На их стендах мы увидели высокоразвитые дискретные производства. Некоторые компании Донбасса уже ведут переговоры о сотрудничестве с крупными российскими заказчиками в рамках промышленной кооперации. Конечно же, у новых территорий есть трудности. Одна из первых – это вхождение в государственную информационную систему «Промышленность». Проблематично пройти сертификацию, поскольку Торгово-промышленная палата еще не наладила работу в новых субъектах. Мы наметили множество правильных конструктивных и неотложных задач, которые войдут в итоговую Резолюцию. По сложившейся практике, отработаем все цели с представителями законодательного блока и правительства России», - поделился Андрей Садофьев, впечатлением директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

В Деловой программе Форума ключевое место занял вопрос реформы закупочного законодательства. Накануне Форума в Совете Федерации предложили наложить мораторий на использование части положений 44-ФЗН. Правительство готовится принять к нему антикризисные правки. Это происходит на фоне реформы контрактной системы, которая завершилась принятием «оптимизационного» 360-ФЗ, и «контрсанкционного» 46-ФЗ. Вместе с оцифровкой всех этапов закупочной деятельности вплоть до исполнения контракта, в правоприменительной практике появились дополнительные механизмы, призванные облегчить работу российских заказчиков и поставщиков в условиях санкций.

Алексей Лавров, заместитель Министра финансов РФ отметил: «Пленарное заседание Форума – это возможность взглянуть с разных точек зрения на стратегию и тактику развития контрактной системы. Есть конструктивные идеи, куда двигаться дальше. Что касается экспозиции, то в этом году заметна особенность ее участников – сделать акцент на импортозамещении. Практически на каждом стенде говорилось о том, что освобождаются рыночные ниши. Их можно и нужно занимать. Есть конкретные образцы продукции, которые пусть не до конца, но существенно локализованы. Производители видят возможность работать с государственными заказчиками и рассчитывают на то, что государство будет формировать спрос».

На Форуме была озвучена статистика Федерального казначейства. Согласно свежим данным, есть рост объемов контрактации в сфере действия 44-ФЗ: в прошлом году она составила почти 12 трлн рублей. Это хороший сигнал для российской экономики.

Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства поделилась: «Это деньги, которые ушли в предприятия, в бизнес, в технологии. Мы усиленно работали совместно с Министерством промышленности и торговли над задачей квотирования закупок продукции российского происхождения, доводя исполнение квот до тех параметров, которые были определены правительством. 2022 год стал особенным для экономики страны. Первая задача была выстоять под внешним давлением. К счастью, этому предшествовали два относительно спокойных года работы с силовыми ведомствами. В том числе, по их запросу мы усовершенствовали автоматизированные сервисы ЕИС. На сегодняшний день ГИС ЕИС аттестована по наивысшему классу безопасности, работает штатно и устойчиво».

Механизм долгосрочных контрактов со встречными обязательствами рассматривался, как один из самых многообещающих инструментов развития российской экономики. Однако спустя год после того, как государство снизило входной порог для инвесторов с 1 млрд до 100 млн рублей, офсетная контрактация продвигается медленными темпами. Такие контракты в основном фиксируются в медицинской отрасли. А риски выглядят для инвесторов по-прежнему высокими, несмотря на гарантированный сбыт. Участники специальной дискуссии Форума-выставки постарались суммировать правоприменительную практику по уже существующим офсетным контрактам и выработать конкретные решения: как раскрыть их потенциал и сделать повсеместными?

Екатерина Зиновьева, заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области, заметила, что офсетные контракты – это, прежде всего, инструмент стимулирования спроса на продукцию отечественного производства. В каждом регионе России есть инвестиционный блок, который является точкой входа для всех инвесторов. Для них офсет – это вариант государственно-частного партнерства и стимулирующий фактор.

Инструктаж о том, как работать в государственном и корпоративном заказе, гарантированно избегая ошибок, провели представители Федеральной антимонопольной службы. Они представили в деловой программе Форума блок мероприятий, посвященных правильному прочтению положений закона и подзаконных актов. Практика показывает, что большое количество ошибок со стороны заказчиков и поставщиков связано с неправильной трактовкой закона. Кроме того, в связи особым режимом работы российской экономики, в закупочном законодательстве появились значительные послабления антимонопольных правил. Заказчики не всегда честно пользуются предоставленным правом осуществлять закупки у единственного поставщика, и правом менять существенные условия контрактов под санкциями.

«Всегда между заказчиком, заключившим контракт с единственным поставщиком и заказчиком, выбравшим конкурентную процедуру, вопросы от контролирующего органа будут к тому, кто выбрал первый вариант. И вопросов будет много: почему без торгов; почему такая форма собственности; почему по такой цене?.. Это помимо требований к качеству исполнения контракта. Настоятельно рекомендуем проводить конкурентные процедуры», - сказала Ольга Горбачева, начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС России.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – единственное в стране мероприятие, объединяющее руководителей главных распорядителей бюджетных средств. Кроме яркой выставочной истории всегда большим вниманием и общественным резонансом пользуется тематическая дискуссионная часть – самый масштабный срез мнений и предложений профессионального сообщества по контрактной системе и правоприменительной практике в закупках. Ожидаемое число участников: 5 000+. Число спикеров и модераторов: более 200 Возрастная категория мероприятия: 12+

Пресс-служба Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»