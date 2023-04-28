В Сербии сообщили об экстренной госпитализации Вучича

Президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию портала B92 о своей экстренной госпитализации. Глава государства заявил, что отправляется в плановую поездку по стране, сообщает «Sputnik Сербия».

«Я в порядке. Сегодня с 12:00 я отправляюсь в тур по Сербии», — сказал Вучич.

Информация о срочной госпитализации сербского лидера появилась в ночь на пятницу, однако утром никаких сообщений на эту тему в СМИ опубликовано не было; официальных сообщений также не поступало, отмечает «РИА Новости». Администрация президента Сербии Александра Вучича также не сообщала об отмене планов его поездки на юго-восток страны 28 апреля, передает агентство.

В пятницу в 12.00 (13.00 мск) Вучич должен посетить города и предприятия Заечарского округа, поездка начнется с города Сокобаня и завершится в 16.00 (17.00 мск).