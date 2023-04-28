В ВЭБ.РФ рассказали о реализуемых в Белоруссии проектах на 1,4 трлн рублей

В Белоруссии при поддержке российской госкорпорации ВЭБ.РФ реализуются проекты общей стоимостью более 1,4 трлн российских рублей.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Общий объем участия ВЭБ.РФ в этих проектах превышает 70 млрд руб.

Речь идет о финансировании строительства крупных инфраструктурных объектов, а также поставок железнодорожных вагонов и нефтегазового оборудования, уточняет агентство.

Сообщается, что в настоящий момент на рассмотрении ВЭБ.РФ находятся проекты общей стоимостью свыше 14 млрд руб.; потенциальный объем финансирования для реализации совместных проектов с Минском в ближайшей перспективе может достичь 85 млрд. В частности, прорабатывается участие ВЭБа в белорусском производителе азотных соединений и удобрений «Гродно азот» на сумму до 22 млрд.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе визита в Минск сообщил, что вопреки санкциям против госкорпорации и ее белорусской дочки, банка БелВЭБ, организации сохраняют планы по новому стратегическому партнерству. «Рынок ликвидности позитивен. Наша способность занимать в России лучше, чем в предыдущие годы. Нашим заемщикам нужна более дешевая кредитная поддержка», — подчеркнул Шувалов. Он добавил, что сотрудничество в сфере промышленности является главным условием полноценного существования Евразийского экономического союза.