Владимир Ефимов: заказчики Москвы сэкономили 1,5 млрд на мини-аукционах портала поставщиков

Около 1,5 млрд. рублей составила экономия средств госзаказов Москвы, размещенных в рамках котировочных сессий на портале поставщиков в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил 28 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, власти Москвы запустили портал поставщиков в 2013 году, чтобы автоматизировать закупки малого объема. Котировочная сессия представляет собой мини-аукцион на понижение цены, в ходе которого побеждает участник, предложивший наименьшую стоимость по сравнению с другими претендентами.

«Городские и муниципальные заказчики активно используют котировочные сессии для обеспечения оперативных потребностей в товарах, работах и услугах. Это позволяет повысить уровень конкуренции в закупках малого объема и экономить бюджетные средства, — сказал Владимир Ефимов. — В первом квартале этого года на столичном портале поставщиков было опубликовано 47,8 тыс. мини-аукционов. За счет снижения начальной цены столичные заказчики сэкономили 1,5 млрд. рублей – это на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 года».

По официальным данным, сегодня на портале поставщиков зарегистрировались более 300 тыс. компаний из разных регионов страны. Более 90% из них — малый и средний бизнес.

Власти столицы работают над развитием ресурса. Так, в прошлом году московским заказчикам увеличили предельную сумму закупок в ходе котировочный сессий: до 5 млн рублей на товары и до трех млн рублей (с прежних 600 тыс.), напомнил руководитель департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков. «Благодаря этому нововведению заказчики могут приобретать необходимые товары, работы и услуги в большем объеме, увеличивать экономию, планировать закупки в более долгосрочной перспективе. Поставщики же получают больше возможностей работать напрямую с городом, обеспечивать себе стабильную прибыль и спрос на продукцию», — добавил он.

Процесс госзакупок и участия в них полностью электронный: от момента публикации контракта до его заключения. Участвовать в котировочной сессии можно даже со смартфона, отметили в департаменте информационных технологий Москвы.

Добавим, что на портале в среднем заключают более 1,5 тыс. контрактов в день, а число товаров, работ и услуг, представленных на ресурсе, к концу 2022 года превысило два млн. единиц. Среднее же снижение цены в ходе котировочных сессий достигает 13,3%.