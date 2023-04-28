Все страны-участницы программы МКС поддержали продление эксплуатации станции после 2024 года

Все государства, участвующие в программе Международной космической станции (МКС) поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года.

Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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«Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства (ESA) подтвердили, что поддержат продление работы станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продление эксплуатации станции до 2028 года», - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В декабре 2021 года глава NASA Билл Нельсон сообщил, что администрация США продлила соглашение по использованию МКС до 2030 года. В ноябре прошлого года в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) заявили о продлении участия в программе МКС до 2030 года, в том же месяце Совет Европейского космического агентства (ESA) принял аналогичное решение. В конце марта 2023 года к ним присоединилась Канада.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 12 апреля проинформировал, что кабмин одобрил предложение о продлении эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года.

Действующее соглашение об эксплуатации станции заканчивается в следующем году. РФ заявляла о намерении выйти из проекта после 2024 года, но точные сроки установлены не были. По словам Борисова, выход из проекта МКС должен производиться одновременно с началом развертывания новой Российской орбитальной станции.

Как писал «Эксперт», причина, по которой МКС не спишут со счетов быстро, — отсутствие альтернативы. И России, и США надо загружать ракетостроение и поддерживать пилотируемую космонавтику, всем 14 странам, участвующим в проекте, — обеспечивать заказами многочисленные стратегические предприятия инфраструктуры. Кроме того, станция служит уникальной лабораторией для экспериментов по выживаемости человека в жестких условиях космоса, что важно для подготовки пилотируемых миссий на Луну и Марс. Без МКС будут свернуты или урезаны самые амбициозные программы освоения человеком космоса, в которые уже инвестированы миллиарды рублей и долларов и на которых страны десятилетиями строили свои истории успеха.