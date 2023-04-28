Прозвучали первые ответные залпы в экономической войне США со своими же союзниками

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 26 апреля во время посещения Вашингтона предупредил о расширении «экономической войны» за государственные субсидии и налоговые льготы, которые могут ухудшить положение всех стран, — следует из материала Bloomberg. Ранее, в декабре 2022 года, президент Франции Эммануэль Макрон во время государственного визита в США в аналогичном ключе говорил, что уничтожение большей части европейской промышленности — не в интересах Америки.

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Оба политика выражали тревогу по поводу международных последствий американо-китайского соперничества и особенностей политики Джо Байдена «Сделано в Америке». ЕС и Южная Корея являются важнейшими торговыми и военными партнерами для США, и существенно подвержены влиянию двуединой программы администрации Байдена по поддержке стратегических отраслей, включая электромобили, полупроводники и искусственный интеллект.

С помощью этой стратегии в США пытаются помешать усилиям Китая добиться успехов в этих же областях, добавляя — «в военных целях».

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Новая масштабная промышленная политика Америки уже деформирует глобальные цепочки поставок. Законы, одобренные Конгрессом в прошлом году, включают финансирование внутреннего производства чипов и технологий экологически чистой энергии на сумму около $420 млрд.

К этому можно добавить законопроект об инфраструктуре, подписанный Байденом в 2021 году, который требует, чтобы все железо, сталь и другие строительные материалы, которые необходимы для осуществления проектов общественных работ, производились в США. Если объединить эффекты от данных двух законопроектов, то, по подсчетам Bloomberg, выходит, что США за 10 лет потратят около $2 трлн в качестве федеральных расходов на новую политику.

Одним из последствий всего этого «разбрасывания наличности», намеренного или нет, является то, что неамериканские компании из-за «Закона о чипах и науке» и «Закона о снижении инфляции» (IRA) резко меняют свою политику. К примеру, шведский производитель аккумуляторов Northvolt заявил, что отдает приоритет экспансии в США, а не в Европе.

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А немецкий автопроизводитель Volkswagen в марте уже принял решение построить новый завод в Южной Каролине стоимостью в $2 миллиарда для своего нового бренда Electric Scout, назвав предлагаемые американцами стимулы «золотой лихорадкой».

Отвлечение инвестиций корпораций из их собственных юрисдикций является одним из последствий усилий администрации Байдена по интеграции внутренней и внешней политики в рамках «современной промышленной и инновационной стратегии», которую назвал так советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Эти действия США, таким образом, создают рабочие места внутри страны, одновременно демонстрируя американскую мощь.

Для достижения этих целей Вашингтон готов использовать как кнут, так и пряник. Салливан назвал экспортный контроль «новым стратегическим активом», который налагает издержки на соперников (среди которых и союзники) во имя национальной безопасности.

В результате Южная Корея, крупнейшим торговым партнером которой является КНР, рискует потерпеть поражение по крайней мере на двух фронтах. Южнокорейским компаниям, включая два крупнейших мировых производителя чипов памяти Samsung и SK Hynix, в октябре 2022 года была предоставлена отсрочка, которая сразу же приостановила введенный в том же месяце экспортный контроль США в отношении поставок передовых полупроводниковых технологий в Китай (действует для тех южнокорейских компаний, у которых есть предприятия по производству чипов в КНР). Но остается неясным, что произойдет после того, как отсрочка закончится в октябре этого года.

Сеул также выразил обеспокоенность тем, что Hyundai и другие южнокорейские автопроизводители будут оштрафованы в рамках IRA, поскольку они не производят электромобили в США, а это означает, что их модели не подпадают под федеральные налоговые льготы при покупке электромобилей. Так, руководители Samsung и Hyundai вошли в состав большой делегации руководителей корпораций, которые сопровождали президента Южной Кореи в его поездке в Вашингтон.

С инвестиционными планами наперевес

Несмотря на то, что Юн Сок Ель убеждал американцев в том, что в результате глобальной гонки за передовыми производственными мощностями разрушаются цепочки поставок, все же он и сам готов к ответным действиям. Президент Южной Кореи еще в марте объявил о намерении страны вступить в эту борьбу, предложив в качестве оружия инвестиционный план на 550 трлн вон ($413 млрд). Стратегия сосредоточена на развитии государственно-частного партнерства в области чипов, аккумуляторов, роботов, электромобилей, дисплеев, биотехнологий и в других высокотехнологичных секторах экономики.

Сеул в этом не одинок: от Нидерландов до Японии правительства вынуждены или подчиняться воле Вашингтона, или отвечать тем же. Так, 18 апреля Евросоюз одобрил Закон о чипах на сумму 43 млрд евро ($47,2 млрд), открывающий двери для государственного финансирования таких компаний, как нидерландская ASML Holding NV, которая создает оборудование для производства чипов. Экспорт данной продукции в Китай ранее был ограничен по приказу Америки.

ЕС также выделяет огромные субсидии для противодействия влиянию IRA — в рамках данного американского закона выделяется около $370 млрд для того, чтобы помочь администрации Байдена «достичь целей в области изменения климата». Показателен пример Канады, правительство в течение десяти лет предоставляло льготы на сумму 13 млрд канадских долларов ($9,5 млрд) для строительства завода Volkswagen по производству аккумуляторов, который, возможно, нацелен на рынок США.

Хотя Сеул и готов сотрудничать с США в вопросах национальной безопасности, среди южнокорейских частных компаний по-прежнему существует «глубокая озабоченность» тем, что рассматривается ими как «дискриминационные» элементы в политике Байдена, — рассказал эксперт Корейского института международной экономической политики Вонхо Ен, выступая на форуме в Центре Вильсона 18 апреля.

В Bloomberg также подчеркивают, что Китай удваивает усилия по развитию своей полупроводниковой промышленности перед лицом американского «сдерживания». Так, председатель КНР Си Цзиньпин недавно призвал китайские технологические компании достичь «высокого уровня технологической самостоятельности».

Директор по исследованиям Кореи Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса Миен О на мероприятии 18 апреля заявила, что третьи страны сталкиваются с необходимостью сохранения баланса между внутренней и внешней политикой на фоне новых экономических стремлений США и Китая. Впрочем, она полагает, что «трения» между союзниками, в том числе из-за IRA, следует рассматривать как временный, «учебный» процесс.

ЕС, Япония и Южная Корея с большими бюджетными запасами могут, по крайней мере, позволить себе в какой-то степени сравняться с США с точки зрения поддержки высокотехнологичного производства. Другие страны, у которых есть существенные трудности с экономикой, к примеру Великобритания, не могут ничего сделать в ответ на IRA.

Президент Института международной экономики Петерсона Адам Позен в журнале Foreign Policy раскритиковал новую стратегию с точки зрения фритредерства. Эксперт отметил, что подход, используемый в промышленной политике Джо Байдена, в конечном счете, «обречен на провал», поскольку он основан на «четырех глубоких аналитических заблуждениях: что самообслуживание разумно; что самодостаточность достижима; что увеличение субсидий улучшает ситуацию; и что местное производство — это то, что имеет значение». Впрочем, с такой критикой и прямой поддержки не надо.

Bloomberg полагает: сейчас есть признаки того, что администрация Джо Байдена корректирует свою политику, чтобы учесть некоторые опасения, высказанные союзниками. В марте Вашингтон и Токио заключили сделку, согласно которой добыча важнейших полезных ископаемых в Японии позволит получить субсидии в рамках IRA, несмотря на то, что у стран нет соглашения о свободной торговле. ЕС, который смягчил свою первоначальную критику мер США, также ведет переговоры о подобном договоре.

До этого, чтобы претендовать на льготы, предлагаемые в рамках IRA, автопроизводители должны не только производить свои электромобили в США, но также должны были подтвердить, что компоненты поставляются из США или партнерами по FTA. Соответственно Япония уже получила исключение.

В 2015 году после обнародования плана по развитию промышленности в КНР многие эксперты говорили, что Южная Корея будет подвержена существенному риску из-за этого. Проект под названием «Сделано в Китае к 2025 году» провозглашал стремление КНР стать мировым лидером в 10 отраслях, ориентированных на будущее, включая робототехнику, фармацевтику и аэрокосмическую промышленность. Его ориентация на «самодостаточность» способствовала ухудшению отношений с США, Европой и Азией, считает Bloomberg.

Но не то же ли делают США, причем, прямо противопоставляя себя друнгим странам? Новая стратегия, изложенная Салливаном, имеет отголоски этого плана, с целями сохранения и защиты лидерства Америки в трех областях, «умножающих силу»: вычислительная техника, включая чипы и искусственный интеллект; чистые технологии; и — вероятно, следующий фокус администрации — биотехнологии и биомоделирование.

Риск заключается в том, что это оказывает аналогичное отчуждающее действие на другие страны. Но пока Джо Байден активно рекламирует этот план, который предполагает создание новых рабочих мест в США, поскольку его кампания по переизбранию только набирает обороты.