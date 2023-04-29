Бегство денег из банков в фонды превзошло прошлогодний переток в 57 раз

Как сообщило вчера агентство Reuters, со ссылкой на данные Refinitiv Lipper, фонды денежного рынка США показали на неделе, завершившейся 26 апреля, чистый приток средств в $47,72 млрд. Это максимум с 22–29 марта.

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Bank of America, ссылаясь на данные EPFR, отслеживающей другую выборку фондов, назвал вчера еще большую цифру притока – $52,3 млрд. И агентство, и банк связали это с беспокойством публики относительно положения дел в банковской системе США – и с этим трудно не согласиться.

Ежедневное перетирание различными СМИ косточек First Republic Bank, начавшееся вечером в понедельник, не могло быть не расслышано клиентами других банков. И далеко не все готовы верить в то, что это единичный случай и только этот банк, столкнувшись с оттоком клиентов, находится в полушаге от полного краха.

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Вообще говоря, переток средств из банков в фонды денежного рынка имел в этом году две основные причины: одна – неконкурентоспособные ставки по вкладам, а вторая – страхи банкротств. Последняя в марте и первой половине апреля явно доминировала, но и первая имела значение.

За 5 недель после краха банков Silicon Valley и Signature фонды денежного рынка США получили колоссальный приток средств – $346 млрд, по данным Refinitiv Lipper. Но, по оценке Bank of America, всего в этом году к ним пришло $634 млрд против $11 млрд за весь 2022-й. То есть прирост поступлений в 57 с лишним раз превосходит прошлогодний, что является эстраординарной величиной, а ведь это всего за квартал с небольшим. И пока без учета новой порции.

В марте и апреле бегство денег с депозитов в места, казавшиеся клиентам банков не столь опасными, постепенно замедлялось – и на прошлой неделе фонды денежного рынка даже показали отток. Этому способствовало не столько то, что публика успокоилась относительно банков, или депозиты стали выгоднее (хотя ставки по ним и растут), сколько стечение обстоятельств.

Старые страхи начали вытеснять новые – громко заговорили о возможном летом техническом дефолте США. Если потолок госдолга не будет вовремя поднят, то под ударом окажутся казначейские векселя, которых немало у фондов денежного рынка. Имела место и сезонность: в это время деньги из них, как и из банков, выводят для уплаты налогов.

И все же ситуация, казалось, почти стабилизировалась. Опубликованная вчера вечером статистика ФРС показывает, что на неделе, завершившейся 19 апреля, сумма на депозитах американских банков сократилась на $145,5 млрд. Но, учтя сезонность, регулятор смог даже получить рост – на $21,1 млрд.

Теперь, однако, все развернулось на 180 градусов. Ведь чистый приток в фонды денежного рынка на уровне $50 млрд по итогам недели – это только начало.

Фактически это результат всего пары дней, прошедших с вечера 17 марта, когда публика узнала о масштабе бегства депозитов из First Republic Bank, по 19 марта. На деле, темпы близки к максимумам марта, когда в эти фонды за неделю приходило более $100 млрд.

Это дает некоторое представление о том, с каким колоссальным оттоком средств, вероятно, столкнулись в эти дни банки в США. Замедлиться у него оснований пока не было, а вот ускориться – вполне. Плохие новости о First Republic Bank шли вплоть до вечера пятницы.

Источники Reuters сообщали, что Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC), Минфин и ФРС в последние дни начали организовывать встречи с банками в попытках спасти их проблемного коллегу. Но результатов пока не достигнуто.

В то же время источники CNBC говорили, что банк на плаву удержать не удастся – наиболее вероятным исходом является его передача под FDIC. Сделать это было можно (и даже нужно) одновременно с Silicon Valley и Signature еще в марте, теперь такой исход избыточно бьет по репутации регуляторов. А то, что они все-таки на это пойдут, только подчеркивает глубину проблем.

Неудивительно, что вчера акции First Republic Bank закрыли торги снижением на 43%, а на постмаркете вечером теряли еще более 50%, снова озолотив шортивших их медведей. От максимума 2021 года они рухнули уже на 99,2%, что само по себе является новостью.

И все эти известия вскоре вполне могут стоить какому-нибудь региональному банку критического оттока депозитов с последующим крахом. Банковские паники ведь развиваются именно так.