Лавров заявил о необратимости формирования полицентричного мироустройства

Усилия США и их союзников заставить международное сообщество жить по придуманному «порядку, основанному на правилах», терпят фиаско. Сегодня всем необходимо признать необратимость формирования более справедливой полицентричной системы мироустройства, основанной не на «балансе страха», а на балансе интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветственном видеообращении к участникам Всемирной конференции по многополярности, которая проходит в режиме онлайн. Лучшими примерами многополярной дипломатии он назвал сотрудничество стран в рамках ШОС и БРИКС.

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«Усилия Вашингтона и его сателлитов повернуть вспять ход истории, заставить международное сообщество жить по придуманному порядку, основанному на правилах, терпят фиаско. Упомяну лишь полный провал линии западников на изоляцию России. Государства Мирового большинства, в которых проживает порядка 85% населения Земли, не желают "таскать каштаны из огня" для бывших колониальных метрополий», — цитирует Лаврова пресс-служба МИДа.

Министр выразил уверенность, что сегодня «всем необходимо признать необратимость формирования более справедливой полицентричной системы мироустройства» и сделать так, чтобы «многополярная архитектура опиралась не на баланс страха, а на баланс интересов, на общепризнанные нормы международного права, на взаимоуважительный диалог различных цивилизаций, религий и культур». При этом он подчеркнул, что Россия «остается в авангарде международных усилий по укреплению многополярных, правовых, демократических начал межгосударственного общения». В числе друзей, союзников и единомышленников он назвал страны ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС и другие «региональные объединения развивающегося мира».

