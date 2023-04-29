Медведев ответил Зеленскому, анонсировавшему атаку на Крым

Планы президента Украины Владимира Зеленского захватить Крым во время контрнаступления зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «лаем пса», который демонстрирует «хозяевам» свои боевые качества. При этом он считает, что нельзя недооценивать даже такие бредовые выступления и перечислил, чем в этом случае ответит Россия.

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«Что это? Противоречивый сумрак пропитанного наркотиками сознания? Бред неуверенности? Давление на своих благодетелей? Общая стойкая паранойя? Безусловно. Все это вместе. Но не надо недооценивать даже бредовые выступления. Это еще и истерический манифест киевского режима в целях консолидации нацистской элиты, поддержания боевого духа войск и получения новой поддержки от своих спонсоров», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза РФ предупредил Киев о трех вариантах ответа. Это — массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной в ходе контрнаступления; полный разгром врага и «окончательное низложение нацистского режима в Киеве с его полной демилитаризацией на всей территории б. Украины»; а также «осуществление актов возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима» где бы они ни находились.

«Иначе они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность, и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему», — резюмировал Медведев.

Ранее Зеленский подтвердил финской газете Yle, что Украина планирует контратаку, отметив, что, по его мнению, ей удастся отразить российские силы и захватить Крымский полуостров под свой контроль.