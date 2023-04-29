Минобороны сообщило о разгроме комсостава херсонской группировки войск ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и технике в 126-ти районах зоны проведения спецоперации. Противник потерял более 800 военнослужащих, из них почти 600 — на Донецком направлении. Кроме того, российские войска нанесли удар по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Вечером 28 апреля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Цель удара достигнута», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении, по данным Минобороны, за сутки было уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, автомобиль с боеприпасами, два пикапа, а также гаубица Д-20. Кроме того, пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы до 75-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника на западных окраинах города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам с флангов. Общие потери противника на данном направлении составили более 575-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», одна гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — указал Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Угледара, Новополя и Успеновки. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, была пресечена деятельность одной группы диверсантов и ликвидированы склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны. На Херсонском направлении противник потерял до 20-ти военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-30.

Российские средства ПВО за сутки перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и 14 беспилотников, а также сбили украинский вертолет Ми-8.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 413 самолетов, 230 вертолетов, 3901 беспилотный летательный аппарат, 421 зенитный ракетный комплекс, 8904 танка и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4688 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9843 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

