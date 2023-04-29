Oriflame продает своё российское производство

Шведский косметический концерн Oriflame принял решение о продаже своей российской компании по производству косметики ООО «Сетес Косметикс».

Новым собственником предприятия станет российский производитель аэрозольной продукции - Группа «Арнест», которая сотрудничает с Орифлейм уже более 11 лет. Обязательным условием совершения сделки является сохранение штата сотрудников и сохранение поставок косметики, производимой предприятием, включая продукцию Oriflame. Завершение сделки планируется в течение второго квартала 2023 года.

Как считает исполнительный директор Ассоциации товаропроизводителей «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии» Андрей Самойлов, в решении о продаже есть, как минимум, три положительных момента.

«Первое - в условиях политической нестабильности это позволит быть уверенными, что при любом решении компании Oriflame о продолжении деятельности на российском рынке, люди смогут сохранить свои рабочие места, а государство продолжит получать налоговые отчисления; Второе - Группа «Арнест» сможет расширить свой продуктовый портфель и предложить участникам рынка новые товары для контрактного производства; Третье - для российского парфюмерно-косметического рынка это также означает, что появляется российский игрок с сильной производственной площадкой декоративной косметики, которую сегодня мы преимущественно импортируем», - сообщил он корреспонденту «Эксперта».