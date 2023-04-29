Пригожин назвал крайний срок контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к контрнаступлению, оно будет проведено до 15 мая. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью основателю проекта Wargonzo Семену Пегову.

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«Украинская армия готова к контрнаступлению. Ее сдерживала плохая погода и, может быть, какие-то внутренние проблемы, которые ей необходимо было решить. Может быть, 9 мая они нам дадут передохнуть, но до 15 [мая] наступление будет просто вот 100%», — цитирует ТАСС Пригожина.

ВСУ готовы перейти в контрнаступление, они ждут только решения командования и подходящих погодных условий, заявил накануне министр обороны Украины Алексей Резников. Президент страны Владимир Зеленский в интервью финскому Yle и другим скандинавским изданиям подтвердил, что контрнаступление якобы должно позволить украинским войскам захватить Крым. Опрошенные РИА Новости эксперты отметили, что верить этим заявлениям нельзя, так как они могут быть частью кампании по дезинформации.

