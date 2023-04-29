Российские ученые придумали, как выращивать овощи в Арктике

Экологи Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) создали особый питательный состав для беспочвенного выращивания сельхозкультур в гидропонных установках. Разработка превосходит зарубежные аналоги по ряду ключевых показателей и позволяет выращивать овощи, фрукты и зелень даже на территориях с экстремальными климатическими условиями, сообщили в пресс-службе РХТУ.

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Одним из самых распространенных питательных составов для гидропоники на сегодняшний день является французское удобрение GHE, однако оно обладает серьезным недостатком — неустойчиво при уровне pH выше 7 и содержит низкое количество азота. Ученым РХТУ удалось создать аналог этого состава, но с большим содержанием азота, более широким спектром микроэлементов и улучшенной стабильностью готового раствора. В этом им помог другой их проект — по созданию технологии для рекультивации загрязненных земель. Хелатирующие добавки насыщали растения микроэлементами и эффективно дополняли действие основных компонентов удобрений — азота, фосфора и калия.

«Изначально мы решали иную задачу — повысить с помощью данных добавок способность растений накапливать в себе тяжелые металлы из загрязненных почв, например, на территории города Усолье-Сибирское. В результате нами была разработана композиция питательного раствора с содержанием микроэлементов в хелатной форме, а также методика получения питательного раствора для гидропоники. Результаты проведенных исследований показали лучший прирост биомассы сельскохозяйственной продукции (дайкон) по сравнению с международным аналогом питательного раствора. Был показан лучший рост биомассы — выше на 30%, массы корней — на 65%, площади листовой пластины — на 16%», — пояснила эколог-природопользователь, ассистент кафедры ЮНЕСКО «Зеленая химия для устойчивого развития» РХТУ им. Д.И. Менделеева Ксения Пищаева.

Ученые теперь намерены модифицировать разработанный питательный состав для различных агрокультур и получить патент. Участники агрохимического рынка уже проявили интерес к разработке, в их числе ситифермы арктического региона России, рестораторы и производители микрозелени, добавили в пресс-службе вуза.