В Штатах спорят по поводу потолка

Фондовый рынок США в этом году продолжает неплохо отрабатывать сезонные паттерны, несмотря даже на то, что ему пытаются мешать текущие события – такие, как, например, банковский кризис. По статистике, апрель в целом хорош для американских акций, но для разных их групп и, соответственно, индексов – хорош по-разному.

Для Dow Jones Industrial Average это лучший месяц года. С 1950-го его средний прирост в апреле составлял 1,9%, а когда, как в этом году, до президентских выборов в США оставалось около полутора лет, он рос на 3,9%. Для S&P 500 этот месяц на втором месте по результативности, а вот для Nasdaq Composite – на четвертом.

В этом году почти так и случилось. С поправкой, конечно, на давление мощных негативных факторов – ожиданий рецессии и невиданных с 2008 года потрясений в банковской сфере.

Индекс Dow показал по итогам месяца лучший результат с января – 2,5%. S&P 500 прибавил 1,5%, а Nasdaq Composite – 0,04%. Про последний, конечно, можно сказать, что он вовсе не сдвинулся с места – и все же это плюс, а не минус.

Объяснения апрельского оптимизма рынка, как и любой календарной аномалии, разнятся: от особенностей бюджетно-финансовой политики по ходу президентского цикла в США до уплаты налогов и даже весеннего настроения. Строго научных среди них нет, но и фактов это не отменяет.

Все-таки сезонность на рынках прослеживается, хотя и не всегда надежно, не то что десятилетиями – столетиями. И если для сельскохозяйственных товаров ее хотя бы можно иногда привязать к циклу сбора урожая, то с ценными бумагами – особенно сейчас, а не сотни лет назад – это затруднительно.

Между тем некоторые приметы, давно обернувшиеся поговорками и – что важнее – не противоречащие статистике, появились как раз во времена, когда сельское хозяйство было весомой частью экономики. Это, например, крылатая фраза «sell in May and go away».

Ей уже больше двухсот лет, и впервые произнесена она была не в США, а в Великобритании, где тогда и располагался главный фондовый рынок. Поговорка рекомендовала британским аристократам и банкирам продать акции в мае и покинуть Лондон на лето. Вернуться же, как из поместий, так и на фондовый рынок, им предлагалось, лишь сделав в конце сентября ставки на скачках St Leger Stakes.

С тех пор изменилось многое, но идея живет, причем уже в США. Это, конечно, не беспроигрышная стратегия, но с мая по октябрь индексы, действительно, выглядят слабее среднего. Сентябрь вообще исторически худший месяц года – его средний итог на больших дистанциях отрицателен.

Сейчас, правда, поговорка рекомендует инвесторам возвращаться после Дня труда (первый понедельник сентября). Но распространен и другой вариант – продажа 1 мая и покупка после 31 октября. Это называют стратегией Хэллоуина. Она позволяет избежать рисков как сентября, так и октября – самого волатильного месяца года.

И надо сказать, с 1945 года S&P 500 в среднем прибавлял с ноября по апрель 6,7%, а с мая по октябрь – лишь около 2%. При этом положительную доходность он показывал примерно в двух третях случаев с мая по октябрь, а с ноября по апрель – в 77%.

Другое дело, что сезонные паттерны прорисовываются далеко не всякий год так уж четко. И уходя с рынка, можно уподобиться человеку, всерьез прислушавшемуся к старой шутке Марка Твена: «Октябрь. Один из особенно опасных месяцев для спекуляций акциями. Остальные – июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май, март, июнь, декабрь, август и февраль».

В этом году, однако, период с мая по октябрь в любом случае обещает быть непростым. Одни лишь споры республиканцев и демократов вокруг потолка госдолга имеют шансы привести если не к техническому дефолту, то к серьезным потрясениям на рынке. А подъем ставки ФРС, банковский кризис и приближающаяся рецессия без всякой сезонности способны больно ударить по прибылям компаний и котировкам акций.