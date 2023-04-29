«У нас есть правило»: Силуанов объяснил скидку на бизнес-взнос в бюджет в этом году

Министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» объяснил, почему крупному бизнесу выгоднее в этом году заплатить разовый взнос в бюджет. По его словам, несмотря на потребность в ресурсах, власти строго соблюдают правило не ухудшать ситуацию налогоплательщика в течение финансового года. Речь идет о разовом сборе в бюджет из сверхприбыли российского бизнеса за 2021-2022 годы, заплатив который в текущем году можно получить скидку в 50%.

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«У нас есть правило налоговое, которое говорит о том, что мы в течение финансового года, налогового периода, не можем ухудшать ситуацию налогоплательщика. Это правило очень жесткое, мы всегда очень строго его соблюдаем. И несмотря на то, что у нас в этом году существует определенная потребность в дополнительных ресурсах, мы принимаем такую конструкцию закона, которая соблюдает это правило», — рассказал Силуанов.

Он уточнил, что налог вводится со следующего года, ставка по налогу 10%, но, если налогоплательщик захочет заплатить раньше, ставка сокращается в два раза. «Хорошее же решение?», — спросил у журналиста Павла Зарубина министр.

«Практически, как штраф в ГАИ», — ответил журналист, чем очень рассмешил Силуанова.

Поправки в Налоговый кодекс РФ, которыми вводится разовый сбор в бюджет из сверхприбыли российского бизнеса за 2021-2022 годы по сравнению с показателем за 2018-2019-ые, должны вступить в силу с 1 января 2024 года. Ставка налога в законопроекте Минфина прописывается в размере 10%, а «скидка» — как налоговый вычет в размере суммы безвозмездно перечисленных в федеральный бюджет с 1 октября по 30 ноября 2023 года средств, умноженная на два.

