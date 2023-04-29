«Укротитель», сушилка и морозилка: «Ростех» прорекламировал товары для огородной «гражданки»

В России стартовал садово-огородный сезон, и настал самый подходящий момент, чтобы приобрести отечественные товары и технику, чтобы проводить время на даче с толком и удовольствием, считают в пресс-службе «Ростеха». Специалисты назвали пять полезных устройств гражданской продукции для огородников, произведенных предприятиями госкорпорации.

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«Предприятия Ростеха выпускают широкий спектр гражданской продукции, полезной дачникам и огородникам. Любители потрудиться и отдохнуть на природе со стажем наверняка не откажутся ни от средств для борьбы с вредителями, ни от сушилок, морозилок и домашних инкубаторов, а из средств передвижения с большой долей вероятности выберут народный внедорожник "Нива", особенно если дороги не асфальтированы», — говорится в сообщении госкорпорации.

Первое место в списке «Ростеха» занимает внедорожник, который создавался в СССР специально для жителей села. В современной версии LADA Niva Legend к полному приводу добавляется подогрев сидений, кондиционер, бортовой компьютер, улучшенная звукоизоляция «и другие современные приметы автомобильного комфорта», сообщили в пресс-службе.

Изделия под номером два от «Ростеха» — «Укротитель» и «Кротобор» — отпугиватели грызунов, которые выпускает НИИ прикладной химии. Выкуриватели действуют весьма гуманно — едкий дым не причиняет вреда мышам и кротам, а просто вынуждает их переселиться, а сгоревшие вещества обогащают почву.

Следующее изделие — от Омского НИИ приборостроения. Бытовой инкубатор или электронесушка «в отличие от природного варианта» позволяет вырастить сразу несколько десятков птенцов, сообщили в «Ростехе». В компактном инкубаторе можно одновременно выращивать 80-88 яиц кур, гусей, уток и перепелов.

Еще одно необходимое дачникам устройство — сушильный шкаф от пензенского «Радиозавода». В шкафах «Дачник» можно методом инфракрасного излучения обработать дары природы объемом от 3,5 до 6 кг. Фрукты, овощи, ягоды, травы и грибы, потеряв влагу, сохранят при все свои полезные и вкусовые качества, пообещали в «Ростехе».

Еще один способ сохранить обильный урожай – заморозить его. Морозильные лари объемом от 206 до 473 литров от завода POZIS позволят надолго сберечь не только овощи, фрукты, ягоды и грибы, но даже замороженные тушки птицы и богатый улов с рыбалки, сообщили в корпорации.

