В бухте Севастополя загорелся крупный резервуар с топливом

В районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта Севастополя загорелся резервуар с топливом. По предварительной информации возгорание произошло из-за беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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«На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 кв. м, пожару присвоен 4 ранг — самый сложный из всех возможных», — написал Развозжаев в 5 утра.

Через час он уточнил, что никто из людей не пострадал и гражданским объектам ничего не угрожает.

Глава города возглавил оперативный штаб на месте ЧП. По его словам, с возгоранием борются 60 пожарных в составе 18 расчетов, ожидается прибытие пожарного поезда. Так как объем топлива большой, потребуется время на локализацию возгорания, добавил Развожаев.

В пресс-службе губернатора ТАСС уточнили, что жителей из района ЧП эвакуировать не будут, планируется сделать замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Территорию нефтебазы проверят на наличие взрывчатки.