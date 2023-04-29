В концепции фиджитал: в России запущен обратный отсчет до «Игр будущего»

Одновременно в Москве и Казани состоялась торжественная церемония запуска индикатора обратного отсчета «300 дней до Игр будущего». В своем видеообращении к его участникам президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что эти первые в истории международных соревнований игры подтвердят, что «человек будущего – это человек гармоничный, развитый и физически, и интеллектуально». «Игры будущего» пройдут в Казани с 28 февраля по 3 марта 2024 года, в 16 гибридных дисциплинах будут соревноваться 2 тыс. спортсменов.

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«Игры будущего" объединят на одной площадке киберспорт и спорт классический, турниры в видеоиграх, виртуальной и дополненной реальности и традиционные матчи по футболу, баскетболу, хоккею и смешанные единоборства. И мы горды тем, что такие соревнования рождены именно в России, что активно набирающий популярность, захватывающий функционально-цифровой спорт получил в нашей стране новые возможности, масштаб и перспективу», — заявил Путин.

Президент также сообщил, что российская инициатива привлекла пристальное внимание профессионального сообщества, поклонников киберсоревнований, классических видов спорта и видеоигр из многих стран мира. Он подчеркнул, что спортсмены первых фиджитал-игр будут представлять разные страны и континенты, и докажут, что «спорт вне политики и призван укреплять взаимопонимание и дружбу между народами, служить гуманизму, процветанию и добру».

По данным пресс-службы правительства РФ, более 50 стран выразили интерес к «Играм будущего», спортсмены из 15 государств уже принимают участие в тестовых мероприятиях.

Как говорится на официально сайте Игр, формат соревнований «проверяет цифровые скилы спортсменов в компьютерной игре и физическую подготовку на реальной площадке». Так, например, фиджитал-футбол подразумевает сражение в футбольном симуляторе и традиционную игру 5 на 5, фиджитал-хоккей — игру в EA NHL и хоккей 3 на 3, а фиджитал-единоборства — Mortal Kombat + MMA.

Фиджитал-игры — это вид цифрового-физического спорта. Происходит от слова phygital, которое является миксом слов physical (физический) и digital (цифровой).

