В Кургане начнут выпускать самоходные истребители танков и новые БТР

Курганский машиностроительный завод в этом году внедрит в производство новые образцы военной техники: самоходные противотанковые пушки 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф. С Минобороны уже заключены дополнительные госконтракты на поставку особо востребованных образцов вооружения и военной техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Ростеха».

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«С 2023 года Курганмашзавод имеет статус головного исполнителя по гособоронзаказу. В планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением "Бережок", освоение ремонта техники ВДВ, внедрение в производство новых образцов военной техники — 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М, бронетранспортера БТ-3Ф», — сообщили в корпорации.

Самоходная противотанковая пушка 2С25М на гусеничном шасси разработана и создана специалистами ПАО «Курганмашзавод». Она вооружена артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 мм. Боевую машину можно транспортировать кораблями и самолетами, а также десантировать посадочным и парашютным способами. Истребитель танков развивает скорость по шоссе в 70 км в час, на плаву — до 9 км в час. Его госиспытания завершились летом 2022 года.

Бронетранспортер БТ-3Ф разработан на базе БМП-3Ф и предназначен для переброски подразделений морской пехоты, береговой охраны и сил спецназа, как по суше, так и с преодолением водных преград, уточняется на сайте Рособоронэкспорта. Машина имеет дистанционно управляемую боевую установку с крупнокалиберным пулеметом, прицельный комплекс включает телетепловизионный прицел и лазерный дальномер.

