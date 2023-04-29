В МИД РФ заявили о захвате школы при российском посольстве в Варшаве

Польские власти вторглись на территорию школы при посольстве России в Варшаве с целью ее захвата, говорится в заявлении МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве пообещали в ответ «жесткую реакцию» и последствия для польских властей и интересов Польши в России.

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«29 апреля польские власти вторглись на территорию школы при посольстве России в Варшаве с целью ее захвата. Рассматриваем эти очередные враждебные действия польских властей как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и очередное посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше», — говорится в заявлении МИД РФ.

Инициаторам «таких противоречивых и провокационных затей» в Москве пообещали, что этот «наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения» шаг не останется без жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России.

По данным РИА Новости, в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы приказали покинуть здание до шести часов вечера (19:00 мск).

Комментируя эти события, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в соцсетях на польском и английском языках, что России нет смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей, пока у власти там находятся русофобы.

